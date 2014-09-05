Almanya, Polonya'ya asker yolluyor



Szczecin'deki Kuzeydoğu Çok Uluslu Kolordusu'nda halen Almanya, Danimarka ve Polonya'dan 208 asker bulunuyor. Burada görevli askerler, operasyon ve manevraların planlanmasından sorumlu.

Galler'in Newport kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde bir araya gelen 3 ülkenin lideri, Ukrayna krizinde Rusya'nın tavrına tepki olarak Szczecin'deki asker sayısını artırma kararı aldı.

Personel sayısı 400'e çıkarılarak muharip birliklerin çatışma noktalarına intikali hızlandırılacak. Şu anda 180 gün olan bu sürenin 30 ila 90 gün arasına indirilmesi öngörülüyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, artan personel sayısının Kuzeydoğu Çok Uluslu Kolordusu'nun gelecekteki muhtemel tehdit ve saldırılara daha iyi tepki vermesini sağlayacağını söyledi. Bir saldırı halinde NATO güçlerinin koordinasyonu, Szczecin karargâhından yürütülecek.

Kuzeydoğu Çok Uluslu Kolordusu'nun, kurulması öngörülen yeni acil mukabele gücüyle birleştirilmesinin de gündemde olduğu bildirildi. 3 ila 5 bin askerden oluşacak mukabele gücü 2 – 3 gün içinde çatışma merkezine intikal edebilme niteliğine sahip olacak.