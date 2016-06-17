Almanya Polonya duvarını aşamadı



Fransa’nın ev sahipliğinde devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2016’da şampiyonluk adayı Almanya, C grubu ikinci maçında Polonya’ya takıldı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

73 bin 648 kişinin izlediği St.Denis’deki Stade de France oynanan maç boyunca sahaya iyi yayılan Polonya milli takımı, güçlü rakibine rahat oyun alanı bırakmadı. Polonyalılar bu oyun anlayışıyla özellikle rakibine ilk yarıda net gol pozisyonu vermedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı pozisyon açısından daha zengin geçerken bu devrede Almanya adına Mario Götze, Mesut Özil ve Toni Kroos, Polonya adına Milik önemli gol fırsatlarından yaralanamadı. Polonya milli takımının golcü ismi Lewandowski’nin gol girişimlerinde ise Almanya savunmasında Boateng ve Hummels ikilisi kritik müdahalelerde bulundu.

İkinci grup maçında yine puan kaybı

Polonya savunmasını geçmekte zorlanan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw'ün Mario Götze yerine Andre Schürrle (66.) ve Julian Draxler yerine Mario Götze'yi (71.) oyuna alma hamlesi de skor tabelasını değiştirmeye yetmedi.

Bu sonuçla Almanya’nın Löw döneminde büyük turnuvalarda oynadığı ikinci grup maçlarında puan kaybetme geleneği devam etmiş oldu. Alman milliler Joachim Löw’ün görev yapmaya başladığı 2006’dan sonra katıldığı toplam 5 Avrupa ve Dünya şampiyonasında oynadığı ikinci grup maçlarından sadece birinde galip gelebildi. O da 2012’de Hollanda karşısında alınan 2-1’lik sonuçla.

Karşılaşmayı değerlendiren Jerome Boateng “Daha iyi olmak zorundayız aksi takdirde ilerleyemeyiz. Ancak defansta Ukrayna maçına göre çok daha iyiydik” diye konuştu. Orta sahanın önemli ismi Toni Kroos ise “Az gol pozisyonu üretebildik. Topu kontrolümüzde tutma konusunda zaman zaman kötüydük” şeklinde konuştu.

Karşılaşma turnuvanın şu ana kadar 0-0 golsüz sona eren ilk maçı olurken ikinci maçları sonrası puanını dörde yükselten Almanya ve Polonya C grubunda ilk iki sırada yer aldı ve son 16’ya kalma konusunda avantaj sağladı.

Kuzey İrlanda’dan tarihi galibiyet

Grubun diğer mücadelesinde turnuvaya tarihinde ilk kez katılan Kuzey İrlanda Ukrayna’yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını aldı ve 3’üncü sıraya yerleşti. İki maç sonunda puanı bulunmayan Ukrayna turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk ülke oldu.

C grubunda son maçlar 21 Haziran Salı günü oynanacak. TSİ 19:00’da başlayacak olan mücadelelerde Ukrayna ile Polonya Marsilya’da, Kuzey İrlanda ile Almanya Paris’te karşı karşıya gelecek.