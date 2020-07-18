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Dünya

Almanya polisi, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından 'Kara Orman Rambosu'nu yakaladı

18 Temmuz 2020 11:58

T24 Dış Haberler

Alman polisi, 6 gün süren çalışmaların ardından birçok silah taşıdığına inanılan "Kara Orman Rambosu" lakaplı Yves Rauch'u yakaladı.

Reach, geçen pazar günü Baden-Württemberg eyaletinin Oppenau kasabasında dört polis memurunun yolunu kesmiş ve silahlarını çalmıştı. Polis, olayın ardından geniş bir arama operasyonu başlattı.

İki vatandaşın ihbarının ardından Rauch, çalıların arasında bulundu. Rauch'un oturduğu sırada önünde dört tane silah, kucağında bir balta ve tabanca da bulunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre Rauch gözaltına alınırken hafif bir şekilde yaralandı. Bir özel servis üyesinin de baltayla yaralandığı duyuruldu.

Rauch'un pazar günü tabanca zoruyla polislerin silahlarını almasından sonra başlatılan operasyonda 200 polis, helikopter, termal dedektör ve köpekler kullanarak "Kara Orman Rambosu"nu bulmaya çalıştı ancak bugün gelen ihbara kadar sonuç alamadı. 

Kara Orman'ın Oppenau etrafındaki bölgesine çok hakim olduğu düşünülen Rauch'a, günlerce saklanmayı başardığı için bu lakap verildi.

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