Almanya PMI verisi beklentinin üzerinde

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Almanya’da imalat PMI verileri Şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

IHS Markit ve BME tarafından oluşturulan Almanya İmalat PMI verisi Şubat ayında Ocak ayındaki 61.1 düzeyinden 60.6 düzeyine gerilemesine karşın, 60.3 düzeyindeki beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Almanya\'da üretim güçlü gelişimini korurken, 2011’den beri görülen en yüksek imalat PMI verilerinden biri oldu ve üretim maliyetleri yedi yıla yakın bir sürenin zirvesinde gerçekleşti.

Öte yandan Bileşik PMI verileri Ocak ayındaki 59.0 düzeyinden Şubat’ta 57.60’a geriledi. Yaratılan istihdamın hızı son üç aydır yavaşlama trendinde olsa da IHS Markit verilerine göre yeni istihdamın hızı hala 22 yılın zirvesine yakın seyrediyor.