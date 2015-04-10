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Dünya
Deutsche Welle

Almanya: PKK yasağının kaldırılması gündemde değil

Almanya, PKK yasağının kaldırılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin dikkatle izlendiğini, Bayık’ın açıklamaları nedeniyle konunun yeniden ele alınmasının gündemde olmadığını bildirdi.

10 Nisan 2015 18:39


Almanya İçişleri Bakanlığı, PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasının şu an Alman hükümeti açısından söz konusu olmadığını açıkladı. Açıklamada, ‘İçişleri Bakanlığı’nın PKK ile ilgili gelişmeleri büyük dikkatle izlediği, Cemil Bayık’ın son açıklamasının PKK’ya yönelik tutumun yeniden değerlendirilmesi için bir vesile sunmadığı’ kaydedildi.

PKK’nın çatı yapılanması KCK’nın Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık perşembe gecesi Alman Birinci Televizyonu ARD’de yayınlanan mülakatta örgütün 90’lı yıllarda Almanya’da gerçekleştirdiği şiddet olaylarından dolayı Alman halkından özür dilemiş, “Böyle şeyler bir daha asla olmayacak” demişti. Irak ve Suriye’de Kürtlerin radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e karşı silahlı mücadeleye katılması, Almanya’da PKK yasağının kaldırılması tartışmalarını beraberinde getirmişti.

“Silahsızlandıktan sonra düşünülebilir”

Bayık’ın açıklamaları ile ilgili Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Alman hükümetine, PKK’ya yönelik yasağı kaldırmaması uyarısında bulundu. PKK’nın yasallaştırılmasının büyük bir hata olacağını söyleyen Üstün, PKK’nın hala Almanya’daki Kürtleri tehdit ettiğini ve haraç topladığını bildiklerini kaydetti.

PKK militanlarının hala silahlı olduklarına dikkat çeken Üstün, “Ankara hükümeti ve Öcalan arasında süren barış müzakerelerinde bir uzlaşmaya varılması ve PKK’nın tamamen silahsızlanması durumunda ancak yasağın kaldırılmasının düşünülebileceğini’ kaydetti.

Almanya’daki şiddet olayları

Almanya’da yaklaşık 30 yıldır şiddet olaylarıyla gündeme gelen PKK, 1993 yılında yasaklanarak terör örgütleri listesine alınmıştı. 1984 yılından itibaren örgütten firar edenler ve siyasi rakiplere karşı cinayetlerle dikkat çeken PKK, 1988 yılında bir banka ve Hürriyet gazetesi Berlin bürosunu işgalle gündeme gelmişti.

1993’te Türk kuruluşlarına yönelik saldırı ve eylemler yoğunlaştı, Münih kentindeki Focus dergisi yazıişleri bürosu ve Münih Türk Konsolosluğu’nda rehin alma eylemleri gerçekleşti. Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre sadece 1993 yılı haziran ayı sonunda yaklaşık 600 fail, 50 kadar saldırı ve eylem gerçekleştirdi.

1994 yılında Berlin’de 800 PKK’lıyla polis arasında sokak çatışmaları yaşandı, Mannheim’da iki PKK’lı kendini ateşe vererek öldü. Aynı yıl Almanya’nın 13 kentinde PKK yandaşları polis karakolları ve devriye taşıtlarına saldırı düzenledi. 1993’te bin kadar Kürt Kassel kenti yakınlarındaki otoyolu bloke etti. 1994’te Augsburg yakınındaki otoyol bloke edildi, polisle çatışmalar çıktı. 1995 yılında Türk seyahat acenteleri ve derneklerine yönelik molotof kokteylli saldırılar ve kundaklama olayları yaşandı.

1999 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasının ardından Avrupa çapında şiddet olayları yaşandı, protestolar düzenlendi. Berlin’de İsrail Konsolosluğuna baskın düzenleyen dört PKK’lı öldürüldü.

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı verilerine göre PKK’nın şu an Almanya’da hala 13 bin civarında ‘çekirdek taraftarı’ bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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