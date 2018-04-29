Almanya Peşmergelere askeri eğitimi askıya aldı

Almanya Savunma Bakanı , Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Bağdat hükümeti arasındaki sorunlar nedeniyle Peşmergelere verilen askeri eğitimin askıya alınacağını duyurdu.

Askeri anlamda Iraklı Kürtlerin önde gelen destekçilerinden biri olan Almanya, Eylül 2014'ten bu yana Peşmergelere 32 bin otomatik tüfek ve makineli tüfekin yanı sıra 90 milyon euro tutarında başka silah verdi.

Erbil'de konuşlu 130 Alman askeri de Peşmergelere eğitim veriyordu.

Ancak, ülke dışındaki diğer yedi askeri misyonu üç ay süreyle uzatma kararı alan Alman hükümeti "Daima Irak'ın birliğinden yana olduklarını" söyleyerek, Peşmergelere verilen askeri eğitimi askıya almaya karar verdi.

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ile yanlış bir mesajın verilmemesi için askeri eğitimin askıya alınması konusunda uzlaştık" dedi.

Alman Bakan, Kürtlerin IŞİD ile mücadelede eğitilip, donatılmasının gerekli ve doğru bir şey olduğunu da söyledi.

Von der leyen "2014'te IŞİD'in Yezidilere karşı soykırıma giriştiği ve Bağdat'a 10 kilometre uzaklıkta oldukları dönemi unutmadık" diye konuştu.

Alman Hükümet Sözcüsü de askıya alma kararının geçici olduğunu ve Irak'taki duruma göre kararın değişebileceğini vurguladı.

Almanya, Iraklı Kürtlere "tek taraflı" bir bağımsızlık referandumu yapmama çağrısında bulunmuş ve Iraklı ve Kürt yetkililere gerilimi daha da arttıracak adımlardan kaçınmaları çağrısı yapmıştı.