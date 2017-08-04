Almanya otomatik yüz tanıma sistemine hazırlanıyor

Kim kimi gözetleyecek?

Berlin Südkreuz tren garındaki otomatik yüz tanıma sistemi, Federal Polis Teşkilatı, Federal Emniyet Teşkilatı ve Federal İçişişleri Bakanlığı tarafından kurulup kullanılıyor. Tren istasyonunun işletmecisi konumundaki Alman demiryolları kuruluşu Deutsche Bahn ile de işbirliği yapılıyor. İlk aşamada sadece önceden denek olarak seçilen kişiler gözetlenecek. Bunun için 250 kadar gönüllü, iki adet fotoğrafını ve kimlik bilgilerini bir veri bankasına kaydedilmesine onay verdi.

Otomatik yüz tanıma tekniği nasıl işliyor?

Sistem kapsamında ana giriş kapısı, yürüyen merdiven ve peronlardan biri olmak üzere toplam üç özel kamera monte edildi. Elde edilen görüntüler doğrudan, kameraların bağlı olduğu bilgisayara aktarılıyor. Özel bir yazılım da bu görüntüleri, veri bankasında kayıtlı fotoğraflarla karşılaştırıyor.

Sistem neden önce test ediliyor?

Yeni bir teknoloji olduğu için, teorik öngörülerin pratiğe ne kadar yansıdığının denenmesi gerekiyor. “Kamera ve bilgisayarlar, insanları güvenilir bir şekilde tanıyabiliyor mu?“ sorusuna yanıt aranıyor. Şu an için, bire bir milyonluk hata oranı potansiyeli hayli yüksek. Bazı güvenlik uzmanları, tam da bu durumu yoğun olarak eleştiriyor. Şüphelilerin bir şapka ya da kask takmaları durumunda, sistemin bu kişileri tanıması neredeyse imkansız hale geliyor.

Veri güvenliği ne durumda?

Pek çok uzman, biyometrik ve kişisel verileri baz alarak çalışan bu sistemin, verilerin korunması esasına ve dolayısıyla da hukuka aykırı olduğunu savunuyor. Federal hükümetin veri güvenliğinden sorumlu yetkilisi Andrea Voßhoff ise deneme aşamasını kabul edilebilir olarak nitelendirmekle beraber, sistemle ilgili “temel bazı endişeleri“ olduğuna vurgu yapıyor ve bunu şöyle açıklıyor: “Bu türlü gözetleme sistemleri yaygın olarak devreye alınırsa, kişilerin anonim olarak halka açık mekânlarda dolaşma ve bulunma hürriyetine ciddi bir müdahalede bulunulmuş olur." Sosyal Demokraların veri güvenliği uzmanı Christopher Lauer ise polisler için bu uygulamanın “sıfır katkı“ sağlayacağını iddia ediyor.

Test aşamasından sonra ne olacak?

Yetkililer, bu projeyle kameraların ve bilgisayarların insanları güvenilir şekilde tanımlayıp tanımlayamadığını ortaya çıkarmak istiyor. Bu sorunun cevabı henüz net değil ancak hedef, deneme safhasından sonra otomatik yüz tanıma sistemini peyder pey devreye sokmak ve yaygınlaştırmak. Alman demiryolları kuruluşu Deutsche Bahn, projeden bağımsız olarak güvenlik kamera ağını geliştirmek için milyonlarca Euro’luk yatırım yapmaya devam ediyor. Ülke genelinde yolcuların yüzde 80’i hali hazırda normal güvenlik kameralarının kapsama alanında bulunuyor.

Program istismar edilebilir mi?

Güvenlik makamları, otomatik yüz tanıma sistemini suçlularla mücadele amacıyla kullanmak istiyor. Ancak Deutsche Bahn, örneğin grafiti sanatçılarını da yakalamak için sisteme her türlü ek veriyi yüklemek mümkün. Otoriter devletlerde buna benzer yüz tanıma programları, internetteki sansürün yanı sıra kamusal yaşamı kontrol altında tutumak için de kullanılabilir.

© Deutsche Welle Türkçe

Maximiliane Koschyk