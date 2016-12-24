Almanya nükleer santralleri sıra sıra kapatacak

Almanya'da faaliyet gösteren son nükleer santraller en geç altı yıl içinde kapatılacak. Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aşağı Saksonya eyaletindeki Emsland, Bavyera'daki Isar 2 ve Baden Württemberg'deki Neckarwestheim 2 nükleer santrallerinin çalışma ruhsatları 31 Aralık 2022'de son bulacak.

Bu tarihten bir yıl önce ise Aşağı Saksonya'da faaliyette olan Grohnde, Bavyera eyaletindeki Gundremmingen C ve Schleswig Holstein sınırları içinde yer alan Brokdorf nükleer santrallerinin kapısına kilit vurulacak. Gundremmingen B‘nin 2017 sonunda, Baden Württemberg'teki Philippsburg 2‘nin ise 2019 yılının sonunda faaliyetlerine son verilecek.

Fukushima kazasının etkileri

2011 yılında, Japonya Fukushima Nükleer Santrali'nde yaşanan patlamanın ardından Almanya hükümeti ile federal ve eyaletler meclisleri nükleer faaliyetleri düzenleyen yasayı değiştirmiş ve faaliyette olan 17 nükleer santralden sekizi önce geçici olarak, daha sonra tamamen kapatılmıştı. Bavyera eyaletinde yer alan bir başka nükleer santral Grafenrheinfeld ise, içinde bulunduğumuz 2016 yılının haziran ayında kapatıldı. Nükleer faaliyetleri düzenleyen yasa, santraller için kapatılma tarihinin yanı sıra, son kullanma tarihlerini de belirliyor.

2002 yılında Başbakan Gerhard Schröder yönetimindeki dönemin SPD-Yeşiller koalisyon hükümeti nükleer santrallerin kapatılmasına karar vermiş anacak bu karar 2010 yılında Angela Merkel'in başbakanlığındaki CDU-FDP koalisyonu tarafından iptal edilmiş ve santrallerin faaliyet süreleri 8 ile 14 yıl arasında uzatılmıştı. Bu karardan yaklaşık yedi ay sonra 11 Mart 2011'de yaşanan Fukushima faciası Almanya'da nükleer santraller ile ilgili tartışmaları yeniden başlatmış ve hükümet nükleer santrallerin tamamının 2022 yılına dek kapatılmasına karar vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/afp, ET/BÖ