-ALMANYA, NÜKLEER SANTRALLERİ ERKEN KAPATABİLİR BERLİN (A.A) - 14.03.2011 - Almanya, güvenlik nedeniyle ülkedeki nükleer santrallerin öngörülenden daha önce kapatılması konusu üzerinde düşünmeye başladı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle, bir an önce nükleer santrallerin kapatılması ve yenilenebilir enerjiye yönelinmesi yönünde görüş belirtti. "Yeni bir risk analizine de ihtiyacımız var" diyen Westerwelle, bunun için bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulmasından yana olduğunu söyledi. Westerwelle, "güvenliğin ekonomik çıkarlardan önce geldiğini" belirtti. Westerwelle, ülkedeki nükleer santrallerin soğutma sistemlerinin birden fazla güvenlik ağına sahip olmadığının tespit edilmesi halinde, bu tesislerin, durum tam olarak netleşinceye kadar, kapatılması gerektiğini bildirdi. Brüderle de hızla yenilenebilir enerji kaynakları konusunun ele alınması gerektiğini belirtti. Nükleer santrallerin kapatılma süresinin uzatılmasını öngören bir karar alan Alman hükümeti, muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalıyor.