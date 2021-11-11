Almanya'nın müstakbel Başbakanı Scholz: Kışı atlatmak için daha fazla Covid-19 kısıtlamasına ihtiyaç var

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkenin rekor sayıda Koronavirüs vakasıyla mücadele etmek ve kışı atlatmak için daha fazla kısıtlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gelecek ayın başlarında Şansölye Angela Merkel'in yerini almayı hedefleyen Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Kovid-19 pandemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin rekor sayıda yeni vakayla mücadele ettiğini belirten Scholz, “Almanya'nın kışı atlatması için daha fazla Kovid-19 kısıtlamasına ihtiyacı olduğunu" dile getirdi.

Yeni kısıtlamalara karar vermek için eyalet başbakanlarıyla bir toplantı çağrısında bulunan Scholz, ülke genelinde aşı merkezlerinin yeniden açılmasını ve devletin herkese ücretsiz Covid-19 testi sağlaması gerektiğini söyledi.

Alman muhalif partileri, Scholz’u Covid-19’da yeni vakaların artmasında sessiz kalarak, 26 Eylül’deki seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefine daha fazla odaklanması nedeniyle eleştiriyordu.

Mecliste Koronavirüs önlemleri tartışılıyor

Öte yandan, bugün Federal Meclis'te artan vaka sayıları nedeniyle Covid-19'a karşı alınacak önlemler tartışılıyor.

Meclis oturumunda, özellikle iş yerlerinde Almanca aşılanmış, iyileşmiş, test edilmiş kelimelerinin ilk harfleriyle simgelenen 3G kuralının (Geimpft, Genesen, Getestet) getirilmesi planlanıyor. Buna göre iş yerine gitmek isteyen kişilerin aşı olması, Kovid-19'dan iyileşmiş olması veya her gün test yaptırması gerekecek.

Ayrıca ülke çapında 2G (aşılanmış veya iyileşmiş) kuralı getirilmesi de tartışılıyor. Saksonya, restoranlar, kafeler ve kültürel tesisler gibi kamusal yaşamın birçok alanında 2G kuralını uygulayan ilk eyalet oldu.

Başkent Berlin’de de 15 Kasım’dan itibaren restoranlar, barlar, spor salonları ve kuaförlerde 2G kuralını uygulayacak.

Günlük vaka sayısı 50 binlerde

Covid-19 salgınının dördüncü dalgasını yaşayan Almanya, artan vaka sayılarını kontrol altına almaya çalışıyor. Ülkede günlük Koronavirüs vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edilirken, bu salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti. Toplam Covid-19 vaka sayısının 4 milyon 894 bin 250'ye yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 331 bin 200'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

Son 24 saatte 235 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 97 bin 198'e çıktı. Ülkede 56 milyon kişi tam olarak aşılanmasına rağmen hala yüzde 23'ü aşılanmadı. Almanya genelindeki haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 249 olarak belirlendi.

"Aşılanmayanların salgını"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, vaka sayılarının yükselmesine ilişkin olarak ülkede aşılanmayanların salgınının yaşandığını söylemişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de günlük vakaların artmasından dolayı hükümet olarak endişeli olduklarını bildirmişti.

Yoğun bakımlarda personel yetersizliği

Öte yandan yoğun bakım ünitelerinde ağır hasta sayısının 10 Kasım itibarıyla 2 bin 739 olduğu, bunlardan 1403'ünün entübe edildiği belirtildi.

Ülke genelinde hem yatak eksikliği hem de sağlık personeli yetersizliği nedeniyle vaka sayılarının daha artması durumunda Almanya'da daha büyük sıkıntıların olabileceği ifade ediliyor. (AA)