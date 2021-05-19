Almanya'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı; Hummels ve Müller takıma geri döndü

Almanya Milli Takımı'nın 26 kişilik EURO 2020 kadrosu açıklandı. Dünya şampiyonu Almanya'da Thomas Müller ve Mats Hummels iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez milli takıma dönüş yaptı.

Joachim Löw yönetimindeki Almanya'da hayal kırıklığı yaratan 2018 Dünya Kupası ve Uluslar Ligi performansının ardından gözler EURO 2020'ye çevrildi.

2018'den bu yana kadroya dahil edilmeyen Thomas Müller ve Mats Hummels turnuvaya çağrılırken, Barcelona'nın kalecisi Ter-Stegen sakatlığından dolayı kadroya dahil edilmedi.

Almanlar, F Grubu'nda Macaristan, Portekiz ve Fransa ile mücadele edecek.