Almanya'nın en önemli nehri yavaş yavaş kuruyor

T24 Dış haberler

Almanya'da bahar aylarında beklendiği kadar yağış olmamasının ardından ülkenin ekonomisi için çok önemli bir rol oynayan Ren Nehri'nde su seviyesinde ciddi bir azalma yaşandı.

Almanya'nın federal meteoroloji servisine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi normalde en yağışlı aylarından biri olan nisan ayında geçen yıllardaki ortalama yağışın sadece yüzde 5'ini aldı. Eğer ayın son günlerinde bir değişim olmazsa Almanya, 1881'den bu yana en kuru nisan ayını geçirmiş olacak.

Federal meteoroloji servisi Deutscher Wetterdienst'ten (DWD) Andreas Friedrichsen, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Eğer Mayıs ayında normal seviyelerde yağmur almazsak, bu yıl da ciddi kuraklık koşulları yaşayacağız" dedi.

Ülkenin topraklarının yeteri kadar yağış almaması sonucunda sebzelerin sarardığı görüldü.

Öte yandan, ticarette çok önemli bir rol oynayan Ren Nehri'nin de su seviyesinde azalma gözlemlendi. Uzmanlar, böyle devam ederse gemilerin bazı limanlara ulaşamayacağından endişe duyuyor.

2018 yılında Kaub yakınlarında suyun derinliği birkaç santimetreye kadar düştü. Bu petrol ve başka ticari ürünlerin hedeflenen limanlara ulaştırılmasını önledi.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı geçen sene Ren'in tamamının gemilere açık olması için bir erken uyarı sistemi oluşturmaya ve bazı bölgeleri derinleştirmeye karar verdi. Geçen sene Ren'de ticaret yapan bazı şirketler daha ufak gemiler almaya başladı.

Uzun süredir azalma gözlenen Ren Nehri'nde su seviyesi bu sene 2011'den bu yana olduğu en düşük noktaya geldi.