Almanya'nın Çin Büyükelçisi, göreve geldikten 2 hafta sonra hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Almanya'nın Çin Büyükelçisi Jan Hecker'ın görevine başladıktan iki haftadan kısa süre sonra "ani" bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

Pekin'deki görevine 24 Ağustos'ta başlayan 54 yaşındaki Hecker'ın ölüm nedeninin henüz doğrulanmadığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü aracılığıyla yayımladığı açıklamada, "Çok saygı duyulan, insanlık ve liyakat için çok şey yapmış bir danışmanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyorum" ifadeleri yer aldı. Hecker geçmişte Merkel'in dış politika danışmanı olarak görev yapmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin de, "Göreve gelmesinden beri Çin-Almanya ilişkilerini geliştirmek için aktif olarak çalışan Büyükelçi Hecker'in ani ölümü bizi şoke etti" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre geçen cuma Hecker'in düzenlediği etkinliğe katılan bir kişi, Büyükelçi'nin "mutlu ve iyi" gözüktüğünü ifade etti.

Pekin Büyükelçiliği'nde Alman ve AB bayrakları yarıya indirildi.