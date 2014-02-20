Almanya Neonazi cinayetlerinden ders çıkardı



Alman Federal Meclisi bugün NSU terör hücresinin faaliyetleri dikkate alınarak hazırlanan toplam 50 dolayında yasa değişikliğini görüşüyor. Reform paketi polis, adalet ve iç istihbarat alanlarını kapsıyor.

Düzenlemeler iç istihbarat örgütünün daha sıkı şekilde denetlenmesini ve güvenlik kurumları arasında daha yakın bilgi alışverişini öngörüyor. Ayrıca polise, şiddet olaylarında muhtemel ırkçı ya da aşırı sağcı motiflerin sınanması yükümlülüğü getiriliyor.

Reform paketi Federal Meclis'te temsil edilen tüm partiler tarafından desteklenmesine rağmen, Sol Parti düzenlemeleri yeterli bulmuyor. Federal Meclis Başkanvekili Petra Pau, başta iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) lağvedilmesi olmak üzere başka önlemlerin de alınmasının şart olduğunu açıkladı.

NSU mensuplarına kimlik sağlamış

Öte yandan Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen NSU davasında bugün örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Max-Florian B. isimli kişinin ifadesine başvurulacak. 36 yaşındaki Max-Florian B'nin 1998'den itibaren haklarında arama kararı çıkarılan NSU hücresi mensuplarının barınmasına yardımcı olduğu, ayrıca kendisine ait bazı kimlik belgelerini kullanıma sunduğu iddia ediliyor. Max-Florian B, duruşma öncesi yaptığı açıklamada susma hakkını kullanacağını söyledi. Duruşmada, Max-Florian B'yi sorgulayan iki polis de ifade verecek. Max-Florian B. emniyetteki ifadesinde NSU mensuplarıyla bağlantısı konusunda kapsamlı bilgiler vermişti.

Bu arada 2006 yılında Dortmund'da NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık NSU soruşturmasıyla ilgili hükümeti eleştirdi. "Stern" dergisine konuşan Gamze Kubaşık, Başbakan Angela Merkel'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. NSU kurbanları için 23 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen anma töreninde Merkel'in kendisine "NSU olayını her yönüyle aydınlatma" sözü verdiğini hatırlatan Kubaşık, "Değişen bir şey yok. Yetkililer her şeyin üzerine gizlilik perdesi çekmeye devam ediyor" dedi.

Gamze Kubaşık: 'Almanya sözünü tutmadı'

"Kızı olarak babamın ölümüyle ilgili her türlü detayı bilme hakkına sahibim. Tesadüfen mi seçilmişti? Cinayette başka kimlerin katkısı vardı" diyen Gamze Kubaşık, NSU mensubu katillerin cinayetleri işledikleri her bölgede yardımcıları olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu savundu. Kubaşık, "Üç NSU mensubu 13 yıl boyunca kanundan kaçak yaşadı. Ancak izole değillerdi. Bu gerçeği Federal Meclis'in Araştırma Komisyonu da kabul etti" diye konuştu.

"Münih'te başlayan NSU davasının adalet getirmesini ummuştum" diyen Gamze Kubaşık, sözlerine şöyle devam etti: "Önemli olan mahkeme kararı değil. Avukatımın dosyaya bakmasına izin verilmiyor. İstediğim sadece şeffaflık. Başbakan Merkel de Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da bana bunun sözünü vermişlerdi" dedi. Kubaşık, "Almanya ikinci kez sözünü tutmuyor. Bu ülkeye sığındığımızda bize burada güven içinde olacağımız yolunda söz verilmişti. Ama babam korunmadı" dedi.