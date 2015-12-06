Almanya: Ne Esad'la ne de Suriye ordusuyla çalışacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci sorunuyla ilgili tek yetkili kıldığı Başbakanlık Bakanı Peter Altmaier, Suriye yönetimi ve ordusuyla işbirliği yapmayacaklarını belirterek, ”Yüz binlerce kişinin Suriye’nin kuzeyine ve Avrupa’ya kaçmalarında Esad ve Suriye Ordusu’nun önemli payları var. Almanya ve Avrupa Birliği için şu çok net: Ne Esad ne de Suriye Ordusu ile birlikte çalışacağız” dedi. Federal Almanya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel de Suriye'ye kara harekatı için Birleşmiş Milletler kararı gerektiğini belirtti.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Federal Almanya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Suriye'ye kara harekatıyla ilgili olarak "Bunun için çok net bir Birleşmiş Milletler kararı gerekir ve hatta bu durumda bile, ciddi olarak bizim bunun için doğru kişiler olup olmadığımızı sorgulamalıyız" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın görevinin Suriye ve Irak'ta IŞİD'in toprak kazanımlarını durdurmak olduğunu kaydeden Gabriel, en azından bunu Viyana barış görüşmelerinde bir sonuç alana kadar sürdürmek istediklerini söyledi. Gabriel, IŞİD'e karşı kara harekatını ise Suriye'deki "ılımlı" cihatçılar ve Kürt gruplarının güçlerini birleştirerek yapmaları gerektiğini vurguladı.

IŞİD'in ortaya çıkmasında batının rolü olduğuna değinen Almanya Başbakan Yardımcısı, “Irak savaşı ülkeyi terör yatağı yaptı" diye konuştu. ABD ve Avrupalı müttefiklerini da eleştiren Sigmar Gabriel, "Arap dünyasında stratejimiz genellikle 'düşmanımın düşmanı benim dostumdur' şeklinde oldu. Sonra eski hükümetler diktatörlüklere silah sattı. Şimdi bu politikanın karanlık yüzü bizim kapılarımızda" dedi.

"Yüzbinlerce kişinin kaçmasında Esad ve Suriye ordusunun önemli payları var"

Öte yandan Angela Merkel'in mülteci sorunuyla ilgili tek yetkili kıldığı Başbakanlık Bakanı Peter Altmaier, Suriye'de Suriye yönetimi ve ordusuyla işbirliği yapmayacaklarını söyledi. DHA'nın aktarımına göre Altmaier, ”Yüz binlerce kişinin Suriye’nin kuzeyine ve Avrupa’ya kaçmalarında Esad ve Suriye Ordusu’nun önemli payları var. Almanya ve Avrupa Birliği için şu çok net: Ne Esad ne de Suriye Ordusu ile birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ancak Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, daha önce Suriye ordusunun yönetiminde bir işbirliğine yanaşmayacaklarını, fakat ordunun bazı unsurlarıyla işbirliği yapabileceklerini söylemişti.

Suriye tezkeresi, 2 gün önce Almanya Federal Meclisi'nde onaylanmıştı.