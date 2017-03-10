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BBC Türkçe

Almanya: Nazi benzetmesi rahatsızlığımızın anlaşıldığını umuyoruz

Almanya hükümeti, Türk bakanların katılacağı etkinliklere getirilen engellemelerle ilgili tırmanan krizde, Nazi kıyaslamalarının kullanılmaması taleplerinin Ankara tarafından anlaşıldığına inandıklarını açıkladı.

10 Mart 2017 17:48

Almanya hükümeti, Türk bakanların katılacağı etkinliklere getirilen engellemelerle ilgili tırmanan krizde, Nazi kıyaslamalarının kullanılmaması taleplerinin Ankara tarafından anlaşıldığına inandıklarını açıkladı.

Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasında dile getirdiği bu sözlerden önce, Başbakan Angela Merkel, Türkiye'den Nazi dönemi kıyaslamaları yapılmasına son verilmesini istemişti.

"Bir yanda Avrupa ve Türkiye'nin çok sayıda ortak çıkarı var. Diğer yanda ise Avrupa Birliği ile Türkiye ve Almanya ile Türkiye arasında derinleşen farklılıklar olduğunu hissediyoruz" diyen Merkel, önemli bir partnerleri olan Türkiye'nin Almanya yönetimini Nazilere benzetmesinin üzücü olduğunu söylemiş ve "Bu benzetmeler Almanya'da Nazi döneminde yaşananları önemsiz gösteriyor. Türkiye'nin Nazi benzetmeleri durmak zorunda." diye eklemişti.

Merkel'in bu sözlerinden sonra Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na benzer bir mesaj veridği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar. Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Merkel'in açıklamalarının ardından Almanya yönetimine Nazi demediklerini söyledi.

Çavuşoğlu "Almanlar Nazi dönemi ifadesine takılmışlar. Bu çok hassas bir konu. Şu anki yönetime siz Nazisiniz demiyoruz. Orada Cumhurbaşkanımıza hepi diktatör diyor. Siyasetçiler ve basın diyor. Nihat Zeybekciye tasmalı köpeği dediler. Almanya'da Nazi döneminden bu yana böyle uygulamalar olmadı. İster istemez bu uygulamalar o dönemdeki uygulamaları bize hatırlatıyor. Böyle uygulama hiç görülmemişti ben neyle kıyaslayacağım." dedi.

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