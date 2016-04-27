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Deutsche Welle

Almanya naylon torbaya savaş açtı

Almanya Çevre Bakanlığı ile perakende sektörü arasında imzalanan anlaşmaya göre plastik poşetler temmuz ayından itibaren müşterilere ücretsiz verilmeyecek.

27 Nisan 2016 01:16


Almanya‘da hükümet ile Almanya Ticaret Birliği arasında varılan anlaşmaya göre plastik poşetler önümüzdeki temmuz ayından itibaren ücretlendirilecek. Konu ile ilgili anlaşma Salı günü Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks ile Ticaret Birliği Başkanı Josef Sanktjohanser arasında imzalandı. Söz konusu anlaşma uyarınca, mağaza ve marketler plastik poşet için ne kadar ücret talep edeceklerini kendileri belirleyecek. Avrupa Birliği konu ile ilgili daha önce aldığı bir kararla, kişi başına plastik poşet tüketimini 2025 yılına kadar 40 adede düşürmeyi hedefliyor. Almanya'da kişi başına plastik poşet tüketimi şu an 71.

 

Kamuoyu destekliyor

 

Çevre Bakanlığı, sözkonusu anlaşmanın 260 perakende satış şirketini kapsadığını açıkladı. Almanya'da ucuz tekstil ürünleri satan ve geçen yılın Ekim ayından bu yana plastik poşet sunmayan KiK adlı mağazalar zincirinde, aradan geçen yaklaşık altı ayda 315 ton plastikten tasarruf edildiği bildiriliyor. Çok sayıda mağaza da müşterilerine, plastik poşet yerine pamuk ve geri dönüşüm yolu ile kağıttan üretilen poşetler satıyor. Konu Alman kamuoyunda da büyük oranda destek görüyor. Yapılan bir araştırmaya göre, plastik poşet için ücret talep edilmesini, katılımcıların yüzde 80'i doğru buluyor. Yüzde 53'lük bir kesim ise plastik poşetlerin tamamen kaldırılmasından yana.

Hükümet ile perakende sektörü arasında varılan bu anlaşma ile konu hakkında bir yasal düzenlemeye gidilmesine gerek kalmamış oldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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