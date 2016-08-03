Almanya: Mülteci anlaşmasının arkasındayız



Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler'in mülteci anlaşmasına ilişkin eleştirel görüşlerine hükümetten yanıt geldi.

Federal Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, "AB ve Federal Hükümet, Türkiye ile yapılan anlaşmanın arkasındadır ve Türkiye'nin anlaşmanın gereklerini yerine getireceğinden yola çıkmaktadır" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer ise anlaşmanın 'mükemmel' olmadığını ve bütün hükümlerinin uygulamaya konulmadığını, ancak federal hükümetin bütünüyle anlaşmanın arkasında olduğunu ifade etti. Sözcü, Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu ile federal hükümetin görüşlerinin her zaman birebir örtüşmeyebileceğini, Kofler'in kendisinin doğru bulduğu düşünceleri ifade etme özgürlüğü bulunduğunu kaydetti.

Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Bärbel Kofler, Türkiye'deki gelişmeler ışığında durumun yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapmış ve Türkiye'de Afgan, Iraklı ve İranlıların iltica başvurularına ilişkin işlemlerin hukuk devleti kuralları doğrultusunda yürütülmediğini, AB'nin bunu görmezden gelmemesi gerektiğini ifade etmişti. AB ile Türkiye arasındaki anlaşmaya dair pek çok hükmün işlemediğini savunan Kofler, AB'nin Türkiye'den şimdiye kadar çok az sayıda Suriyeliyi kabul ettiğini söylemişti.

AB Komisyonu: Bizim sadece A planımız var

Öte yandan AB Komisyonu da Yunanistan'ın Türkiye ile mülteci anlaşmasına alternatif olarak bir 'Plan B' hazırlanması talebini reddetti. AB Komisyonu'nun bir sözcüsü Brüksel'deki açıklamasında, "Komisyon'un Plan A'sı var ve Komisyon Türkiye anlaşmasının başarıya ulaşması konusunda kararlı" denildi. Açıklamada, Türkiye ile varılan mutabakatın mülteci krizine Avrupa'nın verdiği yanıtın bir bölümü olduğuna dikkat çekildi ve Avrupa'nın çözüm önerileri arasında mültecilerin AB içinde adil dağıtımı, maddi yardımlar, sınır ve sahil koruma önlemlerinin artırılması gibi önlemlerin bulunduğu belirtildi.

Yunanistan Göç Bakanı Yannis Mouzalas, Türkiye'nin AB ile varılan anlaşmayı feshedebileceği açıklamalarına istinaden Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e yaptığı açıklamada, "Çok huzursuzuz. Katiyetle bir B Planı'na ihtiyacımız var" demişti. Bakan, Türkiye'nin sınırıları yeniden açması ihtimaline karşı AB'nin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşlarına ekim ayından itibaren vize muafiyeti sağlanmaması halinde, Türkiye'nin mülteci anlaşmasını feshedebileceği yönündeki açıklamaları Avrupa'da son günlerde Türkiye'nin anlaşmayı uygulamayabileceği endişesine yol açtı.