T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Merkel konusunda bölündü

Alman Radyolar Birliği'nin (ARD) son anketi kamuoyunun Başbakan Angela Merkel'in dördüncü kez başbakan olması konusunda bölündüğünü gösterirken, Sosyal Demokratlar ise anket tarihindeki en kötü sonucu aldı.

02 Şubat 2018 18:16

Alman Radyolar Birliği'nin (ARD) son anketi Başbakan Angela Merkel'in dördüncü kez başbakan olması konusunda bölündüğünü gösteriyor. ARD'nin perşembe günü yayımladığı Deutschlandtrend anketinde Angela Merkel'e desteğin düştüğü görüldü.

Merkel'in tekrar başbakan olmasına yüzde 51 olumlu bakarken, bu oran altı ay önce yüzde 70'ler seviyesindeydi. Ankete göre yüzde 46 da Merkel'in başbakanlığına karşı çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 71'i ise koalisyon hala kurulamadığı için bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Sosyal Demokratlar dip yaptı

Sosyal Demokratlar ise anket tarihindeki en kötü performansı sergiledi. Anket 24 Eylül 2017 seçimlerinde yüzde 20.5 oy alan Sosyal Demokratlara desteğin de ciddi oranda düştüğünü gösterdi.

Anket gelecek pazar seçim olsa Sosyal Demokratların oyunun yüzde 18 civarına düşeceğini ortaya koydu. Sosyal Demokratlara olan desteğin düşmesi Merkel ile yürütülen koalisyon görüşmelerine bağlanıyor.

Seçim kampanyasını büyük koalisyona karşı olduğu tezi üzerine kuran Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz'a koalisyon görüşmelerine başlamasından bu yana destek ise 5 puan birden düşerek yüzde 20 seviyesine geriledi.

Büyük koalisyon

Almanya'da büyük koalisyon görüşmeleri geçen ay başlamıştı. Anket Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmeleriyle ilgili SPD seçmeni arasında görüş ayrılığı olduğunu gösterdi. Yüzde 52 büyük koalisyona olumlu bakarken, yüzde 46 olumsuz değerlendirdi.

Koalisyon görüşmelerinin bu hafta sonu son turuna girmesi ve pazar günü de tamamlanması bekleniyor. Ancak henüz anlaşma sağlanamayan sağlık politikası ve istihdam piyasası ile ilgili bazı konuların pazartesi ve salı günü üst düzeyde görüşülmeye devam edeceği belirtildi.

Büyük koalisyonun kurulamaması durumunda erken seçimin gündeme gelmesi veya başbakanın azınlık hükümeti kurması ihtimalleri bulunuyor.

Koalisyon için pazarlık sürüyor

Taraflar arasında sağlık politikası henüz uzlaşma sağlanamayan konular arasında bulunuyor. Sosyal Demokratların, farklı sigortalar için çalışsalar bile bütün doktorların aldığı ücretin eşitlenmesi ve herkesi kapsayacak vatandaşlık sigortası önerileri Hristiyan Birlik tarafından reddediliyor. İstihdam piyasasında süreli iş sözleşmeleri de görüş ayrılığı yaratan konulardan biri.

Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasında görüş ayrılığı yaratan konuların başında gelen geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşimi konusuydu. Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimi konusunda hazırladığı yeni düzenleme, Federal Meclis'te yapılan hararetli tartışmaların ardından dün kabul edildi.

Alman parlamentosu, geçici koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimine Ağustos ayına kadar izin vermeme kararı aldı. 1 Ağustos'tan itibaren ise ayda en fazla bin aile ferdinin Almanya'ya gelmesine izin verilecek.

dpa/SSB,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Radyolar BirliğiBaşbakan Angela MerkelSosyal DemokratlarRadyolar BirliğiDeutschlandtrendAngela MerkelMerkelDemokratlarEylülSosyal DemokratlaraSosyal DemokratlarınDemokratlaraMartin SchulzHristiyan BirlikSosyal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24