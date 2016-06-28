"Almanya Meclisi'nin çoğunluğu, karar sırasında mecliste yoktu"

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Federal Meclisi'nde kabul edilen 'Ermeni soykırımı' tasarısı sırasında meclis çoğunluğunun olmadığını önemsediklerini belirterek, "Geçmiş geçmiştir, geçmişi sadece doğru anlamaya çalışmak bizim görevimizdir. Parlamentolar, mahkemeler, tarihçilerin işini asla yapamaz ve tarihi yeniden yazamazlar" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, büyükelçilerle iftar programında şunları söyledi: "Bölgemizde istikrarın tesisi bakımından kilit konumda olan ülkelerden biri de şüohesiz Irak'tır. Dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğünü koruması, dış politikamızın önemli hedeflerinden biridir. Aramızda koparılamaz bağlar bulunan Irak'ın güvenlik ve refahı, Türkiye'ninki kadar önemlidir.

"Birleşik Krallık AB'ye bir mesaj vermiştir"

AB'deki son gelişmelere baktığımızda öne çıkan husulardan biri Birleşik Krallık'ta yapılan referandumdur. Demokrasi ve milli iradeye saygıyı esas alan bir yönetim olarak bu kararın hayırlı olmasını dilerim. AB için yeni bir dönem başlamıştır. Bu gelişme ilk teşkil etmesi açısından hayati öneme sahiptir. AB'nin önünde cevabı meçhur sorular ve sorunlar olacaktır. Birleşik Krallık AB'ye bir mesaj vermiştir. AB'nin bu mesajı okuması gerekir.

Türkiye olarak AB'nin güçlenerek devam etmesinden yanayız. Avrupa'da doğan en büyük risk, milliyetçi ve ırkçı söylemlerin güç kazanma ihtimalidir. Irkçılık, İslam korkusu, İslam karşıtlığı, Avrupa başta olmak üzere bütün insanlık için yeni bir tehdit alanıdır.

"Türkiye bir Avrupa devletidir"

Türkiye bir Avrupa devletidir. Avrupa ile bütünleşme sürecinin bir parçasıdır. AB'nin eşit bir üyesi olmak için çalışmalarını sürdürecektir. Öte yandan yakın müteffikimiz ABD'de başkanlık seçim kampanyası devam etmektedir. İslam karşıtı söylemlerden rahatsızlığımızı ifade etmek isteriz.

Dünyanın çeşitli köşelerinde giderek artan keskin söylemlerin, hoşgörüsüzlüğün, İslam karşıtlığının yol açtığı sarsıntıları terör olayları olarak görmekteyiz.

"Geçmiş geçmiştir"

Almanya Federal Meclisi'nin aldığı karar ve sonrasında kamuoyunda yer tutan tartışmalar konusunda, Türk-Alman dostluğunun gereği olarak hedeflenenin farkında olduğumuzu en başında açıklıkla dile getirdik. Alman Federal Meclisi'nin çoğunluğunun alınan karar sırasında mecliste bulunmamasını da önemsiyoruz. Geçmiş geçmiştir, geçmişi sadece doğru anlamaya çalışmak bizim görevimizdir. Parlamentolar, mahkemeler, tarihçilerin işini asla yapamaz ve tarihi yeniden yazamazlar.

"PKK ile YPG'nin komuta merkezi aynıdır"

Bugün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden biri terörizmdir. Türkiye azılı terör örgütleriyle amansız bir mücadele vermektedir.

PKK ile YPG'nin komuta yapıları birdir, aynı merkezden yönetilmektedir. Nitekim intihar bombacıları Suriye'de eğitim almaktadır. PKK ve YPG aynı örgüttür, bu gerçeğin bir an önce idrak edilmesini bekliyoruz. Biz mücadelemizi özgürlük ve güvenlik dengelerini gözeterek sürdürmeye devam edeceğiz.

Dostlarımızdan terörle mücadelemize samimi desteklerini bekliyoruz."