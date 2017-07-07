Almanya Meclis Başkanı’ndan Erdoğan ve Trump'a demokrasi eleştirisi

Erdoğan ve Trump'ın politikaları hakkında Focus dergisine konuşan Lammert, "İkisinde de bizim canlı bir demokrasinin kaldırılamaz en asgari standartları olarak gördüğümüz prensiplerin yok edildiğini görüyoruz. Bu göz ardı edilemez" dedi.

Lammert, Meclis Başkanı olarak stratejik açıdan önemli partnerlere bu eleştiriyi yapmayı görevi olarak gördüğünü söyledi.

Norbert Lammert, "Sık sık bu konulara vurgu yapmamın nedeni hükümetin partner hükümetlerle yaşanan ayrılıklarda anlaşılır özeninin parlamenterlerde şu ihtiyaca gereksinim uyandırmasıdır: Birinin hepimizin neler düşündüğünü söylemesi gerek" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve öncesi Erdoğan ve Trump ile görüşmüştü. Alman hükümeti sözcüsü, Erdoğan- Merkel görüşmesinde ikili görüşme talebinin Türk tarafından geldiğini belirtti.

Alman haber ajansı dpa görüşmede Merkel'in gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının yanı sıra İstanbul'da gözaltına alınan insan hakları savunucularının durumunu da dile getirmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Merkel, perşembe akşamı aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Putin'in cuma günü Trump ile bir görüşme yapması da bekleniyor.