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BBC Türkçe

Almanya Maliye Bakanı Schaeuble: Türkiye'ye ekonomik yardım zorlaşıyor

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, son günlerde yaşanan gerginlikler nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yardımın zorlaştığını söylerken "Tek istediğimiz Türkiye'nin sağduyuya dönmesi" dedi.

13 Mart 2017 10:01

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerilimler ve Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutukluluğu nedeniyle ekonomik yardım konusunda Türkiye'yle çalışmaya devam etmenin zorlaştığını söyledi.

Schaeuble, Türkiye'deki liderlerin işbirliğini ilerletme zeminini yok ettiğini belirtti ve Türkiye'nin Hollanda, Danimarka ve Almanya ile yaşadığı gerilimlerin Türkiye'nin çıkarına olmadığını ifade etti.

Alman ZDF kanalına konuşan Schaeuble, "Bu koşullar altında bu konuda çalışmaya devam etmemiz son derece zor" dedi ve ekledi:

"Alman hükümetinde herkes gerginliğin daha fazla artmaması gerektiği konusunda hemfikir.

"Tek isteğimiz Türkiye'nin sağduyuya dönmesi."

Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak her yıl AB bütçesinden değişen miktarlarda fon alıyor.

2014-2020 arasında Türkiye'ye yaklaşık 4.5 milyar euroluk (18 milyar TL) kaynak aktarılması planlanıyordu.

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