Almanya Mali'ye asker ve ekipman yolluyor

Almanya, Birleşmiş Milletler misyonu kapsamında askeri varlığını artırma kararı aldığı Mali'ye gönderilecek ilk helikopter için hazırlıklara başladı.

Batı Afrika ülkesi Mali'yegönderilecek helikopterlerden ilkinin Leipzig havalimanında bir transfer uçağına yerleştirilmeye başlandığı bildirildi. Geri kalan helikopterlerin gelecek gün ve haftalarda gönderilmesi planlanıyor.

Misyonda görevli komutanlardan Christian Rüther, cuma günü yaptığı açıklamada, Mali misyonunun ‘şiddet potansiyelinin' yüksek olduğunu ancak Alman askerilerinin bu misyonu başarıyla tamamlayacaklarından emin olduğunu kaydetti. Mali'deki misyona katılan askerlerin büyük bölümünün Afganistan misyonundan dolayı deneyimli oldukları bilgisi verildi.

Almanya'nın Mali'deki misyona ek olarak 4 nakil helikopteri ve 4 de savaş helikopteri göndermesi ve NH90 tipi helikopterlerin özellikle yaralıların kurtarılmasında, Tiger tipi savaş helikopterlerinin ise keşif uçuşu ve konvoy koruması sağlanması için kullanılacağı belirtildi.

Federal Meclis'te perşembe günü yapılan oylamada Mali'deki askeri varlığın arttırılması kabul edilmişti. Gelecekte Mali'de şimdiye kadar en fazla 650 olarak kabul edilen Alman askeri sayısının bine kadar arttırılması öngörülüyor. Askerlerin, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren El Kaide'ye karşı, barış anlaşmasının hayata geçirilmesi sürecinde destek vermesi planlanıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Dpa/GA/BS