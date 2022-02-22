Almanya, Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurdu

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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının ardından Batı'dan yaptırımlar beklenirken Almanya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin, Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu duyurdu.

Scholz, gerekçe olarak, Rusya'nın "tüm uluslararası anlaşmaları" ihlal ettiğini ve Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı bölgeleri halk cumhuriyetleri olarak tanıyarak "anlaşılmaz, haksız" bir adım attığını söyledi.

Scholz, Ukrayna'da "felaketin" önlenmesi için diplomasinin ilerlemeye devam etmesi gerektiğini de ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım 2 projesinin "derhal durdurulmasını" talep etmişti.

Kuzey Akım 2 nedir?

Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen 1.200 km. uzunluğundaki bu boru hattı, Baltık Denizi'nin altından geçiyor.

10 milyar Euro'ya mal olan proje, Rusya'dan Almanya'ya gönderilen doğal gaz miktarını ikiye katlamayı hedefliyor.

Rusya şu anda Almanya'ya 2012'de tamamlanan Kuzey Akım hattı üzerinden gaz sevk ediyor.

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