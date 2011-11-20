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Dünya

Almanya kurbanların ailelerine tazminat ödeyecek BERLİN (A.A)

20 Kasım 2011 16:17

-Almanya kurbanların ailelerine tazminat ödeyecek BERLİN (A.A) - 20.11.2011 - Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, aşırı sağcılar tarafından öldürülenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı. Alman Bakan, "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerinin acılarını paylaştığını belirterek, "Mali yardımlar kimseyi geri getirmese de bütçemden ödeyeceğim tazminatlarla ailelerle olan dayanışmamızı göstermeye çalışacağım" diye konuştu. Kurbanların yakınlarına cinayetlerin eksiksiz bir şekilde aydınlatılmasını borçlu olduklarını ifade eden Leutheusser-Schnarrenberger, araştırmaların sonunda yabancı düşmanlığından kaynaklanan daha başka kurbanların da ortaya çıkmasından endişe duyduğunu sözlerine ekledi. Leutheusser-Schnarrenberger, tazminat miktarı hakkında açıklama yapmadı. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ise aynı gazeteye yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin aşırı sağcı şiddet konusunda yeni düşünceler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Kurbanların aileleriyle daha fazla ilgilenilmesi gerektiğini de ifade eden Özdemir, bu ailelerin, cinayetlerin tümüyle aydınlatılmasını istemeye hakları olduğunu kaydetti.

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