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Spor

Almanya Kupası'nda şampiyon Bayern Münih

05 Temmuz 2020 00:20

Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup eden Bayern Münih şampiyon oldu ve sezonu çifte kupayla kapattı.

77'nci Almanya Kupası Finali'nde Berlin Olimpiyat Stadı'nda Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern Münih, 16'ncı dakikada Alaba, 24'üncü dakikada Gnabry ile 59'uncu ve 89'uncu dakikalarda Lewandowski'nin golleriyle rakibi Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bayer Leverkusen'in gollerine ise 64'te Sven Bender ve 90'da Havertz kaydetti.

Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Bayer Leverkusen'de Kerem Demirbay, Julian Baumgartlinger'in yerine maça dahil oldu.

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