Almanya, Koronavirüs vakalarının arttığı Fransa için seyahat uyarısı yayımladı

Almanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine Fransa’nın başkenti Paris’e ve Fransız Rivierası’nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayınladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artan Koronavirüs vakaları nedeni ile Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Fransız Rivierası'nda yer alan Marsilya ve Nice’in de içinde bulunduğu güney bölgesi Provence-Alpes-Cote-d’Azur’a gereksiz turist gezileri yapılmaması konusunda seyahat uyarısı yayınlandı.

Fransa'da normalleşme sürecinin başlamasının ardından son günlerde günlük Covid-19 vakaları 3 binin üzerine çıkmıştı.