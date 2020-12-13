Almanya Koronavirüs kısıtlamalarını genişletiyor

Almanya'da artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kısıtlamaların genişletileceği öğrenildi. Gelecek haftadan itibaren mağazaların kapatılacağı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya'da hükûmet kaynakları gelecek hafta içinde mağazaların kapatılması gibi daha sıkı Koronavirüs önlemleri alınacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün eyalet liderleriyle görüşerek ülkenin Koronavirüs tablosunda son durumu görüşecek.

Almanya'da son altı haftadır yarı karantina önlemi uygulanıyordu. Önlemler çerçevesinde barlar ve restoranlar kapalıyken okullar ve mağazalar açıktı. Vaka yoğunluğunun daha fazla olduğu bölgelerde kısıtlamalar daha katıydı.

Almanya'da şu ana kadar kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 336 bini aştı.