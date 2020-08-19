Almanya köpeklere özel yasa tasarısını tartışıyor

Almanya'da Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı, köpeklerin günde en az iki defa gezmeye çıkarılması yönündeki tasarıya köpek sahiplerinden tepki geldi.

Gazeteduvar'ın haberine göre; Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner'in ‘Köpekler Yasası (Hundeverordnung)’ adıyla hazırladığı tasarı, köpeklerin günde en az iki defa ve en az bir saatliğine dışarı çıkarılmasını öngörüyor.



Tasarıda köpeklerin evde bütün gün yalnız bırakılması yasaklanıyor, bir kişinin günde birkaç defa köpeğe gelip bakması isteniyor. Aynı zamanda, köpeklerin sokakta gezdirildikleri bütün süre boyunca tasmaya bağlı olması da tamamen yasaklanıyor.

Köpek sahipleri tepkili

Ancak tasarının Alman kamuoyuyla paylaşılmasının ardından ülkede özgürlükler ve yasanın nasıl uygulanacağı konusunda bir tartışma başladı.

Klöckner’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’ten (CDU) milletvekili Saskia Ludwig, köpeğini 32 derece sıcakta iki kez sokağa çıkarmayacağını söyledi.

"Komşum, polisi mi arayacak?"

5 yaşındaki bir Yorkshire terrier’in sahibi olan Bärbel Kleid, "Köpeğimi dışarıya ne kadar süreliğine çıkarmam gerektiğinin bana söylenmesini dayatmacı buluyorum. Ve beni kim kontrol edecek? Komşu polisi mi arayacak? Kendisi günde iki saati zaten kaldıramaz" dedi.