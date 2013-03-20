Almanya: Kıbrıs'ta kurtarma paketi onaylanmazsa, bankalar batar!

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, kurtarma paketinin koşullarının kabul edilmemesi halinde Kıbrıs'ta zor durumdaki bankaların bir daha asla açılamayabileceği uyarısında bulundu.

Schauble, Kıbrıs bankalarının acil kaynak bulamamaları durumunda iflasa sürükleneceklerini söyledi.

Alman Bakan bu açıklamayı Kıbrıs Temsilciler Meclisi'nin Kıbrıs'taki mevduatlarıdan vergi alınmasını şart koşan 10 milyar Euro'luk kurtarma paketini reddetmesinden sonra yaptı.

Alternatif bir plan üzerinde uzlaşma sağlayabilmek için aralıksız görüşmeler yapılıyor.

BBC muhabiri Mark Lowen, pakete bir milletvekilinin bile destek vermemesinin Brüksel'e stratejisini gözden geçirmesi gerektiği mesajını verdiğini belirtiyor.

Schauble, kararı üzüntüyle karşıladığını belirtti, "Avrupa Markez Bankası reform programı olmadan Kıbrıs'a yardımın devam edemeyeceğini açıkça söyledi. Birilerinin bunu Kıbrıslılara anlatması lazım. Sanırım Kıbrıs'ta bankalarını bir daha asla açamamaları tehlikesi var" dedi.

Alman Bakan, "Avrupa Merkez Bankası'ndan acil para gelmezse iki büyük Kıbrıs bankası borçlarını ödemeyemeyecek duruma düşebilir" diye konuştu.

Halkın paralarını çekmeye çalışacağı endişesiyle Kıbrıs bankaları en erken Perşembe gününe kadar kapalı. Kıbrıs menkul kıymetler borsasında işlem yapılmıyor.

Kıbrıs bankalarının, Avrupa Birliği'nden ağır kemer sıkma önlemleri koşuluyla yardım almak zorunda kalan Yunanistan'daki yatırımları nedeniyle zor duruma düştükleri belirtiliyor.



20 bin Euro'ya kadar mevduatlar vergiden muaf olacak



Kurtarma anlaşması kapsamında Kıbrıs'a 10 milyar Euro verilecek, mevduat sahiplerindende de 5,8 milyar Euro toplanacaktı. Anlaşmayla 100 bin Euro'ya kadar olan mevduatlardan bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 6,75 vergi alınacaktı.

Maliye Bakanlığı dün 20 bin Euro'ya kadar olan mvduatlardan vergi alınmayacağını, 100 bin Euro'dan büyük mevduatlardan ise yüzde 9,9 oranında vergi alınacağını açıkladı. Bu hesapların çoğunun Ruslara ait olduğü söyleniyor.

Ancak bu açıklama, halkın öfkesini dindirmedi.

Hükümet vergi nedeniyle büyük yatırımcıların Kıbrıs'ı terk edebileceğini bunun da mali sistemi çökertebileceğinden endişe ediyor.

Kıbrıs Maliye Bakanı Mihailis Sarris, Salı günü Moskova'ya gitti.

Sarrris'in görüşmelerde Rusya'nın daha önce Kıbrıs'a verdiği 2,5 milyar Euro'luk kredinin vadesini uzatmaya ve faizini düşürmeye çalışacağı belirtiliyor.



BBCTürkçe