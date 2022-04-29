Almanya, Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sebebiyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

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Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Türk Büyükelçi'nin bakanlığa cuma sabahı çağrıldığını bildiren Dışişleri Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'in diğer Avrupa Birliği üye ülkelerine de diplomatik tepkilerini benzer biçimde gösterme çağrısı yaptığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, pazartesi günü mahkemenin verdiği kararın, "Türkiye'nin, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ettiği hukuk devleti standartları ve uluslararası yükümlülüklerle kökten tezat oluşturduğunu" dile getirerek, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını beklediklerini vurguladı. Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth da, söz konusu kararı "saçma" ve "her açıdan dayanaksız" diye nitelendirerek bunun siyasi bir karar olduğunun açıkça görüldüğünü belirtti.

Gezi Davası'nda mahkemenin iş insanıOsman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Adalet Bakanlığı tepki göstermişti

Adalet Bakanlığı tarafından, Türkiye'de devam eden yargılamalara ilişkin yapılan açıklamaların Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamına geldiği belirtilerek, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargı makamlarının verdiği kararlara ilişkin olarak yapılan ve yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Salı günü bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu anımsatıldı ve "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti, egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır" vurgusu yapıldı.