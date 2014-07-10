Almanya karşısında rezil olan Brezilya için ülke basını ne dedi?

Brezilya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Almanya karşısında yaşadığı 7-1'lik tarihi yenilginin ardından, ülke basını "utanç" ve "küçük düşürücü" ifadelerini başlıklarına çıkardı.

Ağır yenilginin etkisinin uzun süreceğini yazan Brezilya basınından spor gazetesi Lance, "Tarihin en büyük utancı" başlığını atarak, "Karizmatik Almanya tüm soğukkanlılığını gösterdi ve Brezilya Milli Takımı'nı 7-1'lik skorla yuttu. Stadyum, Avrupalılara alkışlarla ve oley bağrışlarıyla saygı gösterdi" ifadesini kullandı.

Yapılan yorumlarda, Brezilya'nın evsahipliğinde 1950'deki Dünya Kupası finalinde Brezilya'nın finalde Uruguay'a 2-1 yenilmesinin acısının Almanya karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyet ile artık unutulduğu da belirtildi.



Folha de Sao Paulo gazetesi de "Almanya, 7-1 ile Brezilya'yı küçük düşürüyor ve 8. Dünya Kupası finaline gidiyor. Müller, Klose, Kross, Khedira ve Schürrle yerle bir etmek için Brezilya defansının hatalarını iyi değerlendiriyor. Bir düşün sonu" diye yazdı.

O Estado de Sao Paulo gazetesi de "Mineirao'a utanç" başlığı altında "Brezilya, tarihinin en büyük mağlubiyeti ile Almanya'ya 7-1 yeniliyor" ifadelerini kullandı. Rio de Janeiro gazeteleri de "Tarihi utanç ve küçük düşürülme: Almanya 7, Brezilya 1" derken, tarihindeki 6. Dünya Kupası şampiyonluğunu arayan "Kanaryalar"ın trajik bir şekilde elendiğini kaydetti. "Placar" dergisi de "Almanya ilk yarı dans etti ve Brezilya'ya tarihinin en büyük yenilgisini tattırdı" ifadesini kullandı.

İspanyol basını

İspanyol basını da Almanya'ya övgüler yağdırıp, Brezilya'nın dünya futbol camiasına "küçük düştüğünü" yazdı.

"Küçük düşürücü Dünya Kupası" başlığını atan Marca gazetesi, Brezilya'nın futbol tarihindeki en büyük utancı olan 1950'de evindeki finalde Uruguay'a yenilmesini unutturacak bir yenilgi aldığını savundu. "Almanlar, 'Kanaryalar'ın üzerinden geçti. Artık Brezilya'nın yeni bir kabusu var" değerlendirmesini yapan İspanyol gazetesi, "Almanların bir futbol ve gol kasırgası ile Brezilya'yı sahadan sildiğini" kaydetti.

"Almanya, Brezilya'yı imha etti" başlığını atan El Pais gazetesi de "Kanaryalar, Dünya Kupası'nda tarihinin en fazla golünü yedi. Almanlar finale büyük girdi" değerlendirmesini yaptı. Diğer İspanyol gazetelerinden El Mundo "Almanya, Brezilya'yı ezdi", AS "Dünya Kupası katliamı", El Mundo Deportivo "Küçük düşürücü" başlıklarını kullandı.