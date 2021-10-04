Almanya karbon salınımı sıfır olan uçak yakıtı üretecek

Almanya’da dünyada ilk kez karbon salınımı sıfır olan uçak yakıtı üretecek tesis açıldı. Başbakan Merkel "güçten sıvıya" olarak adlandırılan bu tür yakıtların üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın 2045 yılında iklim nötr olma hedefine ulaşması için çalışmalar hızlandırılıyor. Ülkede dünyada ilk kez karbon salınımı sıfır olan uçak yakıtı üretecek tesis açıldı.

Federal Çevre Bakanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Svenja Schulze "Almanya‘nın 2045'te iklim nötr olması için hava yolunun da üzerine düşeni yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sıfır emisyonlu uçak yakıtını Almanya için bir fırsat olarak gördüğünü belirten Schulze "Bu teknolojinin işe yaradığını gösterebilirsek, bu tesisleri diğer ülkelerde de inşa etmek konusunda ihracat potansiyeli elde edebiliriz" dedi.

"Güçten sıvıya" (PtL) olarak adlandırılan yakıtların üretimi için gereken hidrojeni üretmek için yenilenebilir enerji kullanılması halinde bu yakıtlar sıfır emisyonlu oluyor.

Bakan Schulze "Yeşil hidrojene evet diyen herkes bu nedenle rüzgar ve güneşten gelen elektriğe de evet demelidir" ifadelerini kullanarak bu nedenle yenilenebilir enerjinin daha hızlı yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Merkel'den destek

Almanya 2026 yılından itibaren uçak yakıtlarının yüzde 0,5'ini, yani 50 bin tonunu, güçten sıvıya yakıtlardan sağlamayı, bu oranı 2030'da yüzde 2'ye çıkarmayı planlıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel açılış için gönderdiği video mesajında 2030'da 200 bin ton güçten sıvıya yakıt hedefi için üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydederek, bu teknolojinin yeni ve pahalı olduğunu, ancak pazarın gelişeceğini söyledi.

Almanya'nın iklim hedefleri

Almanya'da İklim Koruma Yasası'na göre, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında 1990 yılına kıyasla en az yüzde 65'lik bir azalma öngörülüyor.

Ayrıca Almanya 2045 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak istiyor. Ancak belirlenen hedeflere ulaşmak için siyasi partilerin farklı iklim politikaları bulunuyor. Hristiyan Birlik partileri ve SPD, kömür yakıtlı enerji üretim santrallerinin tümünü 2038 yılına kadar kapatılmasını isterken, Yeşiller partisi ise bunun daha önce, 2030 yılına kadar gerçekleşmesini istiyor.

Almanya'da Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinin ardından küresel ısınmaya karşı daha fazla önlem alınması tartışmaya açılmış, kömür yakıtlı santrallerin bir an önce kapatılması çağrısı yapılmıştı.

AFP/SSB, TY

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