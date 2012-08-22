Almanya kanser araştırmalarını genişletme kararı aldı

Alman hükümeti kanser erken teşhisi için yapılan muayenelerin kapsamının genişletilmesi ve kanser kayıtları için ortak bir standart oluşturulması için yeşil ışık yaktı.

Kanserle mücadelenin en önemli adımının erken teşhis olduğu aşikâr. Bu bağlamda Hür Demokrat Partili Sağlık Bakanı Daniel Bahr erken teşhis imkânını arttıracak ve kanserle ilgili verilerin daha verimli şekilde toplanmasına olanak sağlayacak yeni bir yasa tasarısı sundu.

Yasa tasarısı 2016 yılından itibaren vatandaşların bağırsak ve rahim ağzı kanseri erken teşhisi için yapılan koruyucu muayeneler hakkında mektupla kişisel olarak bilgilendirilmesini öngörüyor. Şimdiye kadar benzer bir koruma programı sadece meme kanseri için uygulanıyordu. Tasarı koruyucu muayenelerin kaç yaşından itibaren ücretsiz olarak uygulanacağıyla ilgili kesin bir yaş sınırı ise getirmiyor.

Yasa tasarısı ayrıca farklı kliniklerde tutulan kanser kayıtlarının federal düzeyde ortak bir standarda kavuşturulmasını öngörüyor. Buna göre kayıtların teşhis, tedavi, tedavi sonrası kontrol ve nüks vakalarını detaylı olarak belgelenmesi hedefleniyor.

Kanserde enfeksiyon tehdidi

Yeni bir araştırma, dünya genelindeki kanser vakalarının altıda birine enfeksiyonların yol açtığını ortaya koydu. Özellikle dört enfeksiyon tehdit oluşturuyor

Deutsche Welle Türkçe