Almanya itici güç olacak



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanmasına çalışacağını söyledi. Steinmeier Türkiye Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Almanya’nın tıkanan üyelik görüşmelerine insan hakları ve adalet başlıklarının da eklenebilmesi için Avrupa Birliği bünyesinde girişimde bulunacağını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye’deki yolsuzluk skandalıyla ilgili güncel tartışmalar sürerken bu konuları da üyelik müzakerelerine dâhil etmenin doğru olacağını söyledi.

Ahmet Davutoğlu da yeni müzakere başlıklarının açılmasını arzuladıklarını dile getirdi. Yeni başlıkların Türkiye’deki yargı reformuyla ilgili çalışmalara paralel yürütülmesinin isabetli olacağını ifade eden Davutoğlu aynı zamanda Almanya’dan Türkiye’de daha fazla yatırım yapmasını beklediklerini de söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Almanya’nın en önemli ticari ortakları olduğunu da hatırlattı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü tam üyelik müzakereleri, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kıbrıs ihtilafının da aralarında yer aldığı çeşitli nedenlerden dolayı yıllardır yerinde saydığı için yeni müzakere başlıkları açılamıyor.