T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Almanya istihbaratı uluslararası medyayı dinledi' iddiası

Almanya'nın dış istihbarat servisi olan BND'nin, birçok uluslararası medya kuruluşuna ait iletişim kanallarını dinlemeye aldığı iddia ediliyor. Alman Der Spiegel dergisinin iddiasına göre, BBC'ye ait bürolar ve telefonlar da BND tarafından casusluk faaliy

25 Şubat 2017 03:50

Almanya'nın dış istihbarat servisi olan BND'nin, birçok uluslararası medya kuruluşuna ait iletişim kanallarını dinlemeye aldığı iddia ediliyor.

Alman Der Spiegel dergisinin iddiasına göre, BBC'ye ait bürolar ve telefonlar da BND tarafından casusluk faaliyeti kapsamında dinlendi.

1999 yılında başladığı açıklanan "gözetleme faaliyeti" kapsamında, aralarında Reuters haber ajansı, New York Times gazetesi muhabirlerinin de bulunduğu, 50'den fazla gazeteciye ait numaranın dinlendiği öne sürülüyor.

BBC'nin Afganistan ve Londra'da kullandığı en az 12 telefon numarasının takibe alındığı iddiası da Spiegel'in haberinde yer alıyor.

Konu ile ilgili, BBC'den yapılan açıklamada, "Bu iddiaları duymaktan üzgünüz" denilirek şunlar kaydedildi:

"BBC'nin misyonu, haber kaynaklarının kimliğini koruyarak, tüm dünyadaki insanlara doğru bilgiyi, özgür ve güvenli hareket eden muhabirler aracılığıyla ulaştırmaktır. Devletlerin, özgür basına saygı göstermesi gerektiği çağrısını yapıyoruz"

Almanya'nın dış istihbarat servisi BND, BBC'nin konu ile ilgili açıklama çağrılarına henüz yanıt vermedi.

Alman Der Spiegel dergisi, dinleme iddiası ile ilgili daha fazla detay açıklayacağını da duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanyaBNDAlman Der SpiegelBBCDer SpiegelReutersNew York TimesAfganistanLondraSpiegelDevletlerinBND BBC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24