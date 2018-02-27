Almanya işsizler için en riskli AB ülkesi

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, Almanya'daki işsizler diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki işsizlere kıyasla daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya.

Eurostat'ın 2016 yılı verilerine dayanılarak yaptığı analiz, Almanya'da işsiz bir bireyin yoksulluk çekme riskinin yüzde 70,8 oranında olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre Litvanya, yüzde 60,5 yoksulluk riskiyle işsizler için en kötü ikinci ülke konumunda. Üçüncü sırada ise yüzde 55,8 risk oranıyla Letonya bulunuyor.

İşsizler için en az yoksulluk riskinin olduğu ülkeler ise Fransa, Kıbrıs ve Finlandiya. Üç ülkede de işsizlerin yoksullukla karşılaşma riski yüzde 40'ın altında.

İşsizlerin yoksulluk riski AB ortalamasında ise yüzde 48,7. 2006 yılında bu oran yüzde 41,5 düzeyindeydi. Rapordaki tespitler 16-64 yaş arasındaki işsizlerin durumuna dayanıyor.

Alman siyasetçiler veriler karşısında endişeli

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Eurostat'ın verilerini "Hristiyan Birlik partilerine ve Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) patlayan bir tokat" olarak niteledi.

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı olan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), 2013 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümetini oluşturuyor.

Kipping, "Koalisyon hükümetinin bu feci duruma çare olması gerektiğini, ancak görünüşe göre herhangi bir şeyi değiştirme arzusunda olmadıklarını" söyledi.

Hristiyan Birlik partileri ve SPD geçen Eylül'de yapılan seçimlerin ardından Şubat ayında yeni bir koalisyon hükümeti kurmada anlaşmıştı.

DW,AFP/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe