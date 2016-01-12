Almanya İsrail'den insansız hava aracı satın alıyor



‘Kölner Stadt-Anzeiger' gazetesinde yayınlanan haberde Almanya Savunma Bakanlığı'nın Heron'u Amerikan malı Predator'a tercih ettiği belirtildi.

Keşif amacıyla kullanılacağı açıklanan insansız hava araçları havadan karaya ateşlenebilen roketlerle de donatılabiliyor.

Almanya, ‘Euro Hawk' tipi insansız hava aracı projesini yüksek maliyeti ve Alman hava sahasında uçma izni olmaması nedeniyle 2014 yılında iptal etmişti.

Almanya kendi İHA'sını geliştiriyor

Heron'ların silah da taşıyabilen ve Almanya, Fransa ve İtalya'nın işbirliğiyle geliştirilen insansız hava aracı hazır olana kadar Alman ordusu tarafından kullanılacağı öğrenildi.