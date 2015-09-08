Almanya İskoçya engelini de geçti



Almanya teknik direktörü Joachim Löw'ün İskoçya deplasmanındaki galibiyet isteği beklediğinden zor oldu. 52 bin kişinin izlediği Glasgow'daki Hampden Park'ta yapılan mücadelede Alman millileri galibiyete taşıyan isim elemelerin formda futbolcusu Thomas Müller ve İlkay Gündoğan oldu. Bayern Münihli Müller 2 gol (18./34.) ve bir asistle oynadığı maçta galibiyetin mimarıydı. Müller böylece elemelerde attığı gol sayısını da 8'e çıkardı.Cuma akşamı oynanan Polonya maçının aksine bu kez ilk 11'de sahaya çıkan İlkay Gündoğan da başarılı futbolunu bir golle süsledi ve Almanya'nın galibiyet golünü kaydetti (54.).

Mutlaka puana ihtiyacı olan İskoçya ise katı savunma ve kontra atakla gol arama çabasında iki kez başarılı oldu. İskoçlar Mats Hummels'in kendi kalesine (28.) ve McArthur'un (43.) golleriyle güçlü rakibi karşısında iki kez beraberliği yakalasa da kalelerini üçüncü bir golden koruyamadılar.

Almanya gruptaki 9'uncu maçında 8 Ekim'de İrlanda deplasmanına giderken, son maçında 11 Ekim'de Gürcistan'ı ağırlayacak. 2016'da Fransa'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmak için Alman millilere İrlanda karşısında alacağı beraberlik yetecek.

Polonya grubun zayıf takımı Cebelitarık karşısında gecenin en farklı skorunu elde ederek sahadan 8-1 galip ayrıldı. İrlanda ise Gürcistan engelini 1-0'lık skorla geçti. D grubunda puanını 19 yapan Almanya liderliğini devam ettirdi. İkinci Polonya 17 ve üçüncü İrlanda'nın 15 puanı var. 11 puanda kalan İskoçya dördüncü, 6 puanlı Gürcistan beşinci, puansız Cebelitarık altıncı ve son sırada.

3 grupta oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle;

D grubu:

İrlanda Cumhuriyeti 1- Gürcistan 0

İskoçya 2 – Almanya 3

Polonya 8 – Cebelitarık 1

F grubu:

Finlandiya 1 – Faroe Adaları: 0

Kuzey İrlanda 1 – Macaristan 1

Romanya 0 – Yunanistan 0

I grubu:

Ermenistan 0 – Danimarka 0

Arnavutluk 0 – Portekiz 1