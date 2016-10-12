Almanya IŞİD ile mücadeleye katkısını arttırıyor

Terör örgütü IŞİD ile mücadeleye Almanya'nın yaptığı katkının arttırılmasını öngören tezkere Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Türkiye ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında keşif uçuşu yapan erken uyarı sistemi donanımlı AWACS uçaklarında bundan böyle Alman askerleri de görev yapacak. Ancak Konya'dan havalanacak olan AWACS'lar ateş idare sistemi kullanmayacak ve Suriye ve Irak'taki hedefleri bombalayan koalisyon uçaklarına yol göstericilik yapmayacak. NATO keşif uçaklarındaki mürettebatın üçte birini Alman askerleri oluşturuyor. AWACS'lar ilk keşif uçuşunu bu ay içinde yapacak. Federal Meclis'in ek görev tezkeresini Kasım ayında görüşüp onaylaması bekleniyor.

IŞİD'e karşı mücadele için kurulan uluslararası koalisyonda yaklaşık 500 Alman askeri yer alıyor. Alman birliğinin önemli bölümlü İncirlik'te üsleniyor. Suriye ve Irak hava sahasındaki keşif uçuşlarına katılan Alman Tornadoları İncirlik'ten havalanıyor. Alman Hava Kuvvetleri'nin müttefik savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapan uçağı da aynı üste bulunuyor. Alman ‘Augsburg' firkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi ‘Charles de Gaulle'ye refakat ediyor. Almanya IŞİD ile mücadeleye en fazla bin 200 askerle katılabiliyor.

AWACS'lar Konya'da üsleniyor

Türkiye'nin İncirlik'teki Alman askerlerinin milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine izin vermemesi Almanya'nın İncirlik'teki görevinin genişletilmesini tehlikeye düşürmüş, yasağın kalkmasından sonra Meclis savunma komisyonu üyeleri geçen hafta İncirlik'e gidebilmişti.

Bu yılından başlarında Konya'daki 3'üncü Ana Jet üssü Türkiye – Suriye sınırını denetleyen AWACS uçaklarının keşif uçuşlarına açılmıştı. AWACS filosu 2015 yılının Kasım ayında bir Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi üzerine bu gibi olayların tekerrür etmesini önlemek amacıyla Konya'ya sevk edilmişti.

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DW, RTRD/AG, GA