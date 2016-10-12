T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya IŞİD ile mücadeleye katkısını arttırıyor

IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Alman ordusunun Türkiye'deki misyonunun uzatılması ve takviye yapılmasını öngören tezkere Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

12 Ekim 2016 18:05

Terör örgütü IŞİD ile mücadeleye Almanya'nın yaptığı katkının arttırılmasını öngören tezkere Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Türkiye ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında keşif uçuşu yapan erken uyarı sistemi donanımlı AWACS uçaklarında bundan böyle Alman askerleri de görev yapacak. Ancak Konya'dan havalanacak olan AWACS'lar ateş idare sistemi kullanmayacak ve Suriye ve Irak'taki hedefleri bombalayan koalisyon uçaklarına yol göstericilik yapmayacak. NATO keşif uçaklarındaki mürettebatın üçte birini Alman askerleri oluşturuyor. AWACS'lar ilk keşif uçuşunu bu ay içinde yapacak. Federal Meclis'in ek görev tezkeresini Kasım ayında görüşüp onaylaması bekleniyor.

IŞİD'e karşı mücadele için kurulan uluslararası koalisyonda yaklaşık 500 Alman askeri yer alıyor. Alman birliğinin önemli bölümlü İncirlik'te üsleniyor. Suriye ve Irak hava sahasındaki keşif uçuşlarına katılan Alman Tornadoları İncirlik'ten havalanıyor. Alman Hava Kuvvetleri'nin müttefik savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapan uçağı da aynı üste bulunuyor. Alman ‘Augsburg' firkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi ‘Charles de Gaulle'ye refakat ediyor. Almanya IŞİD ile mücadeleye en fazla bin 200 askerle katılabiliyor.

AWACS'lar Konya'da üsleniyor

Türkiye'nin İncirlik'teki Alman askerlerinin milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine izin vermemesi Almanya'nın İncirlik'teki görevinin genişletilmesini tehlikeye düşürmüş, yasağın kalkmasından sonra Meclis savunma komisyonu üyeleri geçen hafta İncirlik'e gidebilmişti.

Bu yılından başlarında Konya'daki 3'üncü Ana Jet üssü Türkiye – Suriye sınırını denetleyen AWACS uçaklarının keşif uçuşlarına açılmıştı. AWACS filosu 2015 yılının Kasım ayında bir Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi üzerine bu gibi olayların tekerrür etmesini önlemek amacıyla Konya'ya sevk edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, RTRD/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IŞİDAlmanTürkiyeBakanlar KuruluAlmanyaBakanlar KurulundaAkdenizAWACSKonyaSuriyeIrakMeclisKasımAlman TornadolarıHava KuvvetleriDoğu Akdeniz FransızGaulleAna JetRusTürkDeutsche Welle Türkçe DW RTRD/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24