'Almanya Irak'a komando yolluyor'



Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden "Bild'in haberine göre, Almanya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı askeri güçleri eğitmek amacıyla bölgeye 40 paraşütçü komando yolluyor.

Habere göre komandolar, peşmergelere terörle mücadele eğitimi verecek, Alman malı silahların kullanımını öğretecek.

Almanya'nın IKBY'ye yollamayı kararlaştırdığı silahlar arasında şunlar bulunuyor: Milan tipi 30 tanksavar, 500 tanksavar füzesi, 8 bin G3 piyade tüfeği, 8 bin G36 piyade tüfeği, 40 makineli tüfek, 10 bin el bombası, 4 bin kask ve kurşun geçirmez yelek.

Almanya, daha önce de bölgeye yollanacak malzeme ve teçhizatın koordinasyonu amacıyla Erbil'e 8 asker yollamıştı.

Merkel başkanlığında önemli toplantı

"Süddeutsche Zeitung" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan bir haberde ise Başbakan Angela Merkel'in ilgili bakanlarla birlikte Perşembe günü bir toplantı yaparak Irak ve Suriye'de terörle mücadeleyle ilgili gelişmeleri değerlendireceği belirtildi.

Habere göre, toplantıda, Almanya'nın bölgenin istikrara kavuşturulmasında daha fazla katkı sağlaması yönündeki talepler gözden geçirilecek.