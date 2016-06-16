Almanya: İngiltere ayrılırsa Avrupa Birliği dağılabilir!

23 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) üyeliği için 'Tamam mı, devam mı?' oylaması yapacak İngiltere halkına, ülkenin AB'de kalması gerektiği yönünde çağrılar gelmeye devam ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İngiltere'nin birlikten ayrılması durumunda AB'nin de çok geçmeden dağılabileceği uyarısını yaptı.

Brelin'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile görüşen Steinmeier, "Avrupa halkları, ülkeleri birbirine düşüren milliyetçi hislere karşı dikkatli davranmalı" dedi.

Steinmeier İngiltere'nin AB referandumu için "AB'den ayrılınması yönünde bir sonuç çıkarsa, birlik elbette sarsılır. 28 eksi 1 üye şeklinde devam edemeyiz. Birliğin ayakta kalması için tüm üye ülkelerin çabasıyla bugüne kadar yakaladığımız başarıların yitip gitmemesi adına çalışmamız gerekir" diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ise İngiltere'nin AB referandumuyla ilgili daha iyimser konuştu ve çıkan sonuç ne olursa olsun AB'nin evrilmeye devam edeceğini söyledi:

"Avrupa yerinde sayamaz. Sürekli olarak evrilmesi gerek. Bugün çelişkilerle, korkularla, ekonomik yavaşlamayla ve zorluklarla yüz yüzeyiz. Avrupa'ya yeni bir dinamizm kazandırmak istiyoruz."

“Çıkalım' diyenlerin referandum sonrası planı

Öte yandan AB'den çıkışı destekleyen kesim, referandum sonrasında birlikten ayrılşın nasıl olabileceğine dair planını dün açıkladı.

Hazırlanan yol haritasında öncelikle kişilerin serbest dolaşımının önüne geçilmesi gerektiği ve bunun için de parlamentonun hızla devreye girmesi gerektiği ifade ediliyor.

AB mahkemelerinin İngiltere'deki nüfuzunun azaltılmasının da AB'den çıkışın bir parçası olacağını ifade eden 'Çıkalım' cephesi, hükümetin en çok vurgu yaptığı 'Ortak pazarın getirdiği avantajları kaybederiz' uyarısına da yanıt veriyor.

İngiltere ile AB arasında Mayıs 2020'ye kadar bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını öngören grup, böylelikle İngiltere'deki işletmelerin Avrupa'daki pazarlarını kaybetmesinin de önüne geçilebileceğini savunuyor.