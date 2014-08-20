Almanya İncirlik’ten yanıt bekliyor



Almanya'dan Kuzey Irak'a Türkiye üzerinden yardım malzemesi taşıyacak Alman Hava Kuvvetleri'ne bağlı Transall tipi kargo uçağı, Schleswig-Holstein eyaletindeki Hohn üssünde bekliyor. Alman Hava Kuvvetleri sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'ya sabah saatlerinde verdiği demeçte, Türkiye'den iniş izni gelmediği için çarşamba gününe planlanan seferin ertelendiğini açıkladı. Bu demeç, Alman medyasında ağırlıklı olarak Türk tarafının dinleme skandalının ardından Alman uçağına iniş izni vermeye yanaşmadığı şeklinde yorumlandı.

Türk Dışişleri kaynakları ise Türkiye'nin iniş izni vermediği iddiasının doğru olmadığını belirterek, “Almanya'dan üç uçak için izin talebi var. Bunlar da havacılık kurallarına uygun olarak sıraya konuldu” açıklamasını yaptı.

DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü, iniş izni için başvurunun Salı günü yapıldığını belirterek, Türk tarafından henüz bir yanıt gelmediğini kaydetti. Normalde iniş izinlerinin müracattan sonra 24 saat içinde geldiğini belirten sözcü, gecikmenin nedenini bilmediklerini, ancak Türk tarafından izin çıkar çıkmaz uçağın Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a gönderileceğini açıkladı. Hava Kuvvetleri sözcüsü, konunun BND skandalıyla bağlantılandırılmasının ise medya organlarının kendi yorumu olduğunu vurguladı.