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BBC Türkçe

Almanya İncirlik'ten çekilmeye başladı

Almanya, Ankara ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası Pazar günü Adana'daki İncirlik Üssü'nden askerlerini çekmeye başladı. Askerler, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne karşı savaşan koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumluydu.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya, Ankara ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası Pazar günü Adana'daki İncirlik Üssü'nden askerlerini çekmeye başladı.

Türkiye'nin Alman milletvekili heyetinin İncirlik askeri üssünü ziyaret etmesine izin vermemesi üzerine Almanya bu kararı almıştı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü, Pazar günü havada yakıt ikmali yapan uçağın İncirlik Üssü'nden çekildiğini açıkladı. Reuters, ismini vermediği bir Türk yetkilinin de çekilmeyi doğruladığını duyurdu.

Almanya'da bakanlar kurulu 7 Haziran'da Alman askerlerinin Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden çekilmesi yönünde karar almış, ardından Alman parlementosu da bu kararı onaylamıştı.

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu 200'den fazla askeri bulunuyor.

Bu askerler Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu.

İncirlik Üssü'nden çekilen Alman askerleri, Ürdün'deki bir hava üssüne yönlendirilecek.

İncirlik'te bulunan 6 adet Tornado keşif uçağı ve bir adet yakıt ikmal tankeri de Ürdün'deki üsse taşınacak.

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