Almanya İncirlik'teki askerlerini çekiyor, Yıldırım-Gabriel görüşmesi iptal edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Alman milletvekili heyetinin İncirlik askeri üssünü ziyaret etmesine izin vermemesinden dolayı Alman askerlerinin Türkiye'de başka bir üsse nakledileceğini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Gabriel ile ikili görüşmesini program yoğunluğu nedeniyle iptal etti.

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gabriel, "Türkiye iç siyasi nedenlerden ötürü Alman milletvekillerinin hepsinin ziyaretlerini onaylamadı" dedi.

Alman ordusunun ülke dışındaki görevlerinde parlamentonun karar aldığını belirten Gabriel, "Türkiye bu durumda İncirlik'teki Alman askerlerini başka yere taşımamız gerektiğini anlamalı. Alman Parlamentosu, İncirlik'teki askerler için başka bir yer bulunması konusunu hükümete soracak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Gabriel ile görüşmelerinde İncirlik ziyaretlerini ele aldıklarını ancak bu noktada Konya'daki NATO üssüne ziyaretin mümkün olduğunu söyledi.

Almanya ile ikili ilişkilerde olumsuz etkileyen bir atmosfer bulunduğunu ve Almanya'da Türkiye karşıtlığı görüldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Almanya bize karşı olumlu bir adım atarsa, biz her zaman iki adım atarız" dedi.

"Almanya FETÖ üyelerinin sığınma merkezi olmamalı" diye konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'den diplomatik ve resmi pasaport sahibi 400'den fazla kişinin Almanya'da sığınma talep ettiğini belirtti.

Gabriel ise Fethullah Gülen cemaati üyelerine yönelik her türlü ipucunu takip edeceklerini ve 15 Temmuz darbe girişimine katılmış kişilerle ilgili delillerin Türkiye tarafından kendilerine verilmesi gerektiğini söyledi.

Ortak basın toplantısından kısa süre sonra, Başbakan Binali Yıldırım'ın Gabriel ile ikili görüşmesini program yoğunluğu nedeniyle iptal ettiği açıklandı.

Ortak basın toplantısında ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını da değerlendirdi.

"Deniz Yücel konusu Almanya için çok önemli. Ama şu bir gerçek ki Almanya'da suçlamalar Yücel'le ilgili suçlamalar gazetecilikle ilgili değil terörle ilgili. Bu konu hassas bir konu" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl Almanya'da bağımsız mahkemeler ve yargı varsa bizde de bağımısz mahkemeler ve yargı Yücel'le ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma sonunda yargı Yücel'le ilgili kararı vercektir."

Çavuşoğlu ayrıca Avrupalı gizli servislerin gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladığını da söyledi:

"Son zamanlarda Avrupa'da bir moda başlatıldı. Özellikle gizli servisler gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladılar Türkiye'de. Yakalandığı zaman ise gazeteciler içerde kampanyasıyla baskı oluşturmak için bu yapılıyor.

"Geçtiğimiz günlerde yine başka bir ülkenin gazetecisi tutuklandı. Bizim askeri üslerimizin, gizli kalması gerekn yerlerin fotoğraflarını çekerek Irak'a geçti ve oradan bunları paylaştı. Gazetecilikle ilgili işlem başlatılsa söylersin ama teröre destek veriyorsa ve illegal faaliyetlerde bulunuyorsa bunun da Almanya ya da Avrupa'da bir karşılığı var ve hukuk işliyor."