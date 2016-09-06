Almanya, İncirlik ziyaretinde ısrarlı



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, salı günü Berlin’de yaptığı açıklamada Alman milletvekillerin ekim ayı için planlanan İncirlik Üssü’nü ziyaretinin ertelenmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Von der Leyen "Ekim ayı başında İncirlik Üssü’ne gitmeyi planlayan Alman parlamenterler grubunun ziyaretlerini planlandığı biçimde gerçekleştireceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de hafta sonu Çin’de yapılan G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Alman milletvekillerine İncirlik Üssü'nü ziyaret etmeleri konusunda izin verileceğini düşündüğünü söylemişti.

İncirlik için Almanya'dan 58 milyon tutarında yatırım

Almanya Savunma Bakanı, ayrıca Almanya'nın İncirlik Üssü için 58 milyon euroluk bir yatırım paketi hazırladığını da onayladı. Savunma Bakanı von der Leyen henüz para akışı olmadığını belirtti.

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff de Der Spiegel dergisinin kendisi ile yaptığı söyleşide, İncirlik Üssü’nde Alman askerlerinin operasyonları için 58 milyon euro tutarında bir yatırım paketi hazırlandığını, bu konuda Türkiye ile bir protokol üzerinde görüşüldüğünü, ancak henüz imzalanmadığını bildirmişti.

Sözcü Flosdorff, Alman askerlerinin İncirlik’teki misyonunun ötesinde seyyar bir savaş yönetim merkezi satın alınmasının zaten gerekli görüldüğünü, bu merkezde devreye girecek teknolojinin başka üslerde de kullanılabileceğini söyledi.

İncirlik’te Alman Tornado keşif uçakları için 26 milyon euroluk maliyeti olacak olan bir uçuş pisti ile askerler ve diğer personel için bir bina inşa edilmesi öngörülüyor. Seyyar savaş yönetim merkezinin 30 milyon euroya malolacağı belirtiliyor. Merkezin zemini için de iki milyon euroluk bir kaynak planlandı.

Yatırım paketi ilkbahar aylarında hazırlanmıştı

Der Spiegel dergisinin haberinde ilkbahardan bu yana planlanan yatırım bütçesinin Türkiye’nin Alman milletvekillerinin İncirlik’e ziyaretine izin vermemesi nedeniyle askıya alınmış olduğu da yer alıyor.

Federal hükümetin ekim ayında Alman milletvekillerinin İncirlik’i ziyaret etmesine izin verileceğinden yola çıkıldığı için Alman askerlerinin Türkiye’deki misyonunun da uzatılması bekleniyor.

Afd'den federal hükümete eleştiri

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Almanya’nın İncirlik için yatırım yapmasının "fidye" anlamına geldiğini, Başbakan Merkel’in bununla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yumuşatmaya çalıştığı görüşünü savundu. Ancak siyasi yorumcular söz konusu yatırım paketinin Berlin ile Ankara arasındaki gerginliklerden önce planlanmış olduğuna işaret ediyorlar.

250 Alman askerinin görev yaptığı İncirlik Üssü'nde Almanya Tornado keşif uçakları ile IŞİD militanlarına karşı uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava operasyonlarını destekliyor, savaş uçaklarının havada ikmaline olanak sağlıyor.

Türkiye, Federal Meclis'in Ermeni soykırımı kararının ardından Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermiyor.