T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya, İncirlik ziyaretinde ısrarlı

Almanya Savunma Bakanı, Alman vekillerin ekim ayındaki İncirlik ziyaretinin planlandığı gibi yapılabileceğini belirtti

06 Eylül 2016 23:47


Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, salı günü Berlin’de yaptığı açıklamada Alman milletvekillerin ekim ayı için planlanan İncirlik Üssü’nü ziyaretinin ertelenmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Von der Leyen "Ekim ayı başında İncirlik Üssü’ne gitmeyi planlayan Alman parlamenterler grubunun ziyaretlerini planlandığı biçimde gerçekleştireceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de hafta sonu Çin’de yapılan G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Alman milletvekillerine İncirlik Üssü'nü ziyaret etmeleri konusunda izin verileceğini düşündüğünü söylemişti.

İncirlik için Almanya'dan 58 milyon tutarında yatırım

Almanya Savunma Bakanı, ayrıca Almanya'nın İncirlik Üssü için 58 milyon euroluk bir yatırım paketi hazırladığını da onayladı. Savunma Bakanı von der Leyen henüz para akışı olmadığını belirtti.

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff de Der Spiegel dergisinin kendisi ile yaptığı söyleşide, İncirlik Üssü’nde Alman askerlerinin operasyonları için 58 milyon euro tutarında bir yatırım paketi hazırlandığını, bu konuda Türkiye ile bir protokol üzerinde görüşüldüğünü, ancak henüz imzalanmadığını bildirmişti.

Sözcü Flosdorff, Alman askerlerinin İncirlik’teki misyonunun ötesinde seyyar bir savaş yönetim merkezi satın alınmasının zaten gerekli görüldüğünü, bu merkezde devreye girecek teknolojinin başka üslerde de kullanılabileceğini söyledi.

İncirlik’te Alman Tornado keşif uçakları için 26 milyon euroluk maliyeti olacak olan bir uçuş pisti ile askerler ve diğer personel için bir bina inşa edilmesi öngörülüyor. Seyyar savaş yönetim merkezinin 30 milyon euroya malolacağı belirtiliyor. Merkezin zemini için de iki milyon euroluk bir kaynak planlandı.

Yatırım paketi ilkbahar aylarında hazırlanmıştı

Der Spiegel dergisinin haberinde ilkbahardan bu yana planlanan yatırım bütçesinin Türkiye’nin Alman milletvekillerinin İncirlik’e ziyaretine izin vermemesi nedeniyle askıya alınmış olduğu da yer alıyor.

Federal hükümetin ekim ayında Alman milletvekillerinin İncirlik’i ziyaret etmesine izin verileceğinden yola çıkıldığı için Alman askerlerinin Türkiye’deki misyonunun da uzatılması bekleniyor.

Afd'den federal hükümete eleştiri

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Almanya’nın İncirlik için yatırım yapmasının "fidye" anlamına geldiğini, Başbakan Merkel’in bununla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yumuşatmaya çalıştığı görüşünü savundu. Ancak siyasi yorumcular söz konusu yatırım paketinin Berlin ile Ankara arasındaki gerginliklerden önce planlanmış olduğuna işaret ediyorlar.

250 Alman askerinin görev yaptığı İncirlik Üssü'nde Almanya Tornado keşif uçakları ile IŞİD militanlarına karşı uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava operasyonlarını destekliyor, savaş uçaklarının havada ikmaline olanak sağlıyor.

Türkiye, Federal Meclis'in Ermeni soykırımı kararının ardından Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermiyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Savunma Bakanı AlmanAlmanyaSavunma Bakanı UrsulaLeyenBerlinAlmanBaşbakanı Angela MerkelG20 Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAlmanya Savunma BakanıBakanıSavunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24