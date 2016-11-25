Almanya İncirlik Üssü’ne alternatif arıyor

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Adana'daki İncirlik Üssü'ne alternatif yer arayışı çerçevesinde bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere yarın Ürdün'ün başkenti Amman'a gideceği belirtildi. Bakanlık sözcüsü, bölgedeki üç ülkenin seçenekler arasında bulunduğunu kaydetti. Bild gazetesinde yarın yayımlanması beklenen habere göre, Ürdün'ün yanı sıra Kuveyt ve Kıbrıs da seçenekler arasında yer alıyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsünün verdiği bilgilere göre, ancak İncirlik Üssü'nde konuşlandırılan Alman ordusuna ait Tornado keşif uçaklarının başka bir yere aktarılmasına ilişkin somut planlar bulunmuyor.

Bakanlık sözcüsü, yapılacak incelemelerin acil bir durum halinde başka seçeneklerin devreye sokulmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Sözcü, ayrıca şu aşamada Alman birliğinin İncirlik Üssü'nden çekilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığına işaret etti.

Sosyal Demokratların kaygısı

İncirlik Üssü'nde görev yapan Alman birliği, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen uluslararası mücadeleye Tornada keşif uçakları ve havada yakıt ikmali ile destek veriyor. Alman Meclisi'nde 10 Kasım'da yapılan oylamada, İncirlik Üssü'nde konuşlandırılan Alman birliğinin görev süresi koalisyon partilerinden milletvekillerinin oyları ile uzatıldı. Ancak hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'ye mensup milletvekilleri, görev süresinin uzatılmasına hazırlanan ek protokol sayesinde onay verdi. Bu ek protokol İncirlik Üssü'ne alternatif yerlerin aranması öngörüyor.

Sosyal Demokrat Partili milletvekilleri kaygılarına gerekçe olarak da Türkiye'nin tutumunu göstermişti. Alman Meclisi'nin ‘Ermeni soykırımını' tanıyan kararının ardından Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türk hükümeti, uzun süre Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemişti. Bunun yanı sıra keşif uçaklarının elde ettiği bilgilerin Türk ordusu tarafından Suriye'deki Kürtlere yönelik askeri operasyonlarda kullanılabileceği iddiaları rahatsızlık yaratıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/DW, JD/BÖ