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Dünya

Almanya ilk reformasyon bayramını kutluyor

Levent Gündüz /Kehl, 27 Ekim (DHA)- Almanya tarihinde ilk defa 16 eyalette Protestan mezhebin önderi gösterilen Teolog Martin Luther’in kilise tarihine damgasını vuran 500

28 Ekim 2017 13:15

Levent Gündüz /Kehl, 27 Ekim (DHA)- Almanya tarihinde ilk defa 16 eyalette Protestan mezhebin önderi gösterilen Teolog Martin Luther’in kilise tarihine damgasını vuran 500. yıl reformasyon bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Almanya genelinde ilk defa 31 Ekim Salı günü her yerde resmi tatil ilan edildi. 1 Kasım Çarşamba günü yine dini bayram olan ‘Azizler Günü’ dolayısıyla Almanya iki gün üst, üste dini bayramlarını kutlayacak. Kiliselerde özel ayinler ve teolog Martin Luther’in reformlarını anlatan programlar aynı zamanda televizyon kanalları ekrana taşıyor. Reformasyon bayramın ikincisi yine 500 yıl sonra kutlanması düşünülüyor.

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