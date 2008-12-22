Almanya, Ilısu Barajı projesinden çekiliyor

Frankfurter Rundschau gazetesine bilgi veren Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan Erich Stather, “Türkiye'ye formalite icabı, Almanya'nın krediyi bağladığı çevre koruma şartlarını yerine getirmesi için 180 gün zaman tanınacağını” belirtti. Stather, “ancak projenin Almanya desteğiyle gerçekleştirilme şansının artık bulunmadığını tahmin ettiğini” söyledi.Hasankeyf'i sular altında bırakacak Ilısu Barajı’nın inşası yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de tartışılan bir konu. İnşaatın gelecek yıl başlaması planlanıyor. Maliyeti 1 milyar Euro'yu aşması beklenen projeye Almanya, Avusturya ve İsviçre kredi garantisi sağlıyor.Dicle Nehri üzerinde yaklaşık 300 kilometrekarelik bir alanı kapsaması öngörülen baraj gölünde yaklaşık 11 milyar metreküp su depolanması bekleniyor. Her biri 200 megavat gücünde 6 üniteden oluşan ve toplam kurulu gücü 1200 megavat olan santral ile yılda ortalama 3 bin 833 milyar kilovat/saat enerji üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.Projeyle Türkiye'ye temiz ve yenilenebilir enerji sözü veriliyor. Ancak hemen hemen tüm benzer projelerde olduğu gibi Ilısu projesinde de bazı olumsuzluklar söz konusu. Çevreci dernekler, baraj yapıldığı takdirde, pek çok kültürel değerin yok olacağını, Hasankeyf’in tarihi mirasının sular altında kalacağını savunuyorlar.Dicle Nehri, Hasankeyf ilçesinin içinden akıp uzun yoluna devam ediyor. Nehrin suları yaklaşık 10 bin yıldır, o bölgede pek çok olaya tanıklık etti. Nehrin etrafındaki kayalıklarda ise onlarca farklı medeniyete ait saraylar, mezarlar ve ibadet yerleri bulunuyor.