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Dünya
Deutsche Welle

Almanya ileri teknoloji stratejisini belirliyor

Almanya'da bakanlar kurulu teknoloji geliştirme stratejisini görüşmek üzere toplanıyor.

03 Eylül 2014 13:17


Başbakan Angela Merkel, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine uygulamada daha kolay yer verebilmek amacıyla ekonomi ve araştırma bakanlıkları arasında ortaklığa gidileceğini söyledi.

Bu kapsamda bilim, Ar-Ge ve ileri teknoloji alanında faaliyet göstermek üzere kurulan küçük ve orta ölçekli şirketlere bir dizi kolaylık sağlanması öngörülüyor.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka tarafından kamuoyuna tanıtılacak yeni ileri teknoloji stratejisi, özel önem taşıyan belli alanlara yoğunlaşılmasını öngörüyor.

Hangi alanlarda yoğunlaşılacak?

Dijital ekonomi, sürdürülebilir işletme ve enerji, yenilikçi çalışma hayatı, sağlık, mobilite ve sivil güvenlik; stratejinin öne çıkarmayı hedeflediği başlıklar arasında anılıyor.

Hükümet, 2006'dan bu yana iklim koruma ve enerji tasarrufu alanlarında araştırma projelerini teşvik ediyordu.

Almanya, yüksek teknoloji ürünleri ihracatında başı çekiyor. Ar-Ge yoğun Avrupa teknoloji şirketleri listesinde ilk 10'dan 5'inin merkezi Almanya'da bulunuyor.

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında ayrıca sigorta kuruluşlarının denetiminden sorumlu kuruluşun yeniden yapılandırılmasını öngören yasa tasarısını da ele alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaAngela MerkelAr-GeEğitimAraştırma Bakanı Johanna WankaAvrupaKuruluDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH

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